MARCELO CAMARGO Previsão de frio mais intenso

A quinta onda de frio de 2025 começa a avançar nesta sexta-feira (8) e deve manter as temperaturas baixas até a próxima quarta-feira (13) em boa parte do Centro-Sul do país. Segundo a Climatempo, esta massa de ar polar se diferencia das anteriores por manter uma sequência maior de dias com mínimas e máximas reduzidas. O fenômeno também provocará friagem no Acre e em Rondônia.

O sistema vai atingir Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, sul do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e sul de Goiás. No Sul, a queda será perceptível já nesta sexta-feira, com máxima de 14°C no Rio Grande do Sul e 17°C em Curitiba. As mínimas devem ficar entre 9°C e 10°C.

A partir de sábado (9), o frio se intensifica, com mínimas abaixo dos 10°C em todos os estados da região Sul. No Sudeste e no Centro-Oeste, a queda começa no sábado e se acentua no domingo, quando São Paulo e Campo Grande devem registrar amanhecer com temperaturas abaixo dos 10°C. No Rio de Janeiro, a previsão é de dia frio, com possibilidade de chuva.

Entre sábado e domingo, o ar polar também chega ao Norte, derrubando as mínimas no Acre e em Rondônia. O amanhecer de domingo e segunda-feira (11) deve registrar as temperaturas mais baixas do período.