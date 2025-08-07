Metrô de SP Estação Consolação da Linha Verde do Metrô de SP

A Linha Verde do Metrô de São Paulo terá velocidade reduzida a partir das 20h deste sábado (9) e durante todo o domingo, anunciou a empresa nesta quinta-feira (7).

Os trens vão circular em via única entre as estações Brigadeiro e Consolação, na Avenida Paulista, e, por isso, vão operar com maior intervalo e em menor velocidade.

O Metrô recomendou que, se possível, os passageiros utilizem rotas alternativas. Quem estiver na Linha Amarela, por exemplo, pode chegar à Linha Vermelha pela estação da República e à Linha Azul pela estação da Luz.

Já os que estiverem na Linha Lilás têm a opção de fazer integração com a Linha Azul na estação Santa Cruz.

Para quem estiver indo à Linha 15-Prata, no entanto, será necessário usar a Linha Verde.





Obras de novo túnel

O motivo da mudança neste final de semana são as obras do novo túnel que vai ligar a estação Consolação(Linha Verde) à estação Paulista(Linha Amarela).

Segundo o Metrô, o novo túnel tem capacidade para receber 18 mil passageiros por hora e deve desafogar o fluxo de pessoas entre as linhas Verde e Amarela.

O objetivo é que a ligação hoje existente entre as duas estações seja utilizada apenas para quem segue no sentido Paulista-Consolação. De acordo com a empresa, a manobra deve reduzir congestionamentos e tornar as conexões mais rápidas.

O túnel parte de um poço com 31,5 metros de profundidade, na Avenida Paulista, entre as ruas da Consolação e Bela Cintra. No futuro, o local também será usado para ventilação e exaustão do túnel, segundo a companhia.

A obra é de responsabilidade do Consórcio Conexão Paulista/Consolação CTS, formado pelas empresas Constran, Telar e Sprail. O investimento é de R$ 70 milhões e a entrega está prevista para 2026.