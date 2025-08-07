Reprodução Câmeras flagraram o empresário espancando a esposa



Imagens de câmeras de segurança do elevador de um condomínio localizado no Guará II, no Distrito Federal, flagraram o momento em que um empresário de 55 anos espancou sua mulher, de 34 anos.

O casal morava no prédio e as imagens são da madrugada da última sexta-feira (1º). Veja:







É possível ver quando a vítima chama o elevador. No momento em que as portas se abrem, ela surpreendida pelo companheiro, Cleber Lúcio Borges, que já aparece dando um soco.



Ela é agredida até cair no chão, depois se levanta e tenta reagir, dando tapas no companheiro, mas continua apanhando. Depois ele sai e ela fica caída.



Prisão



O empresário foi preso nesta quarta-feira (6).

Por conta do inquérito que apura a agressão, a Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu mandados de busca e prisão expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.



A medida foi executada no âmbito de inquérito policial que apura crime de lesão corporal praticado contra a esposa, dentro do elevador do condomínio.



Diante da gravidade dos fatos, a equipe da 4ª Delegacia de Polícia representou à Justiça pelos mandados de busca e prisão.







No cumprimento das ordens judiciais, o investigado foi localizado e, na residência, os policiais civis encontraram duas armas de fogo e um total de 518 munições de calibres diversos.

As armas apreendidas incluem uma pistola Beretta calibre .22 e uma arma antiga de calibre não identificado.



O autuado foi conduzido à 4ª DP, onde foi preso em flagrante e teve fiança arbitrada. Apesar do pagamento, permanece recolhido preventivamente, por força do mandado de prisão expedido nos autos de violência doméstica.

