Uma nova frente fria avança pelo Sul do país nesta quinta-feira (7) e deve provocar mudanças no tempo nos três estados da região. Já no início da manhã, núcleos de chuva ganham força sobre áreas do Rio Grande do Sul. Ao longo da tarde e da noite, as pancadas se espalham pelo interior de Santa Catarina e do Paraná, com intensidade variando de moderada a forte.

Há risco de temporais acompanhados de raios e ventos intensos, especialmente entre o norte e a serra gaúcha, o sul e o oeste catarinense e o extremo sul paranaense. As rajadas no Rio Grande do Sul podem chegar a 70 km/h em regiões como a Costa Doce e o Litoral Médio. Em Porto Alegre, o tempo já começa instável pela manhã, com céu encoberto e previsão de chuva. Florianópolis e Curitiba, por outro lado, ainda devem registrar um dia mais estável, com variação de nebulosidade.

No Sudeste, a umidade que chega do mar pode provocar chuvas fracas em áreas do litoral sul de São Paulo. No interior do estado, o tempo segue firme, com temperaturas em elevação e alerta para a baixa umidade relativa do ar, especialmente no norte e noroeste paulista. O tempo seco também predomina em Minas Gerais, inclusive na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com níveis críticos de umidade à tarde. No Espírito Santo, a circulação dos ventos oceânicos pode trazer chuva fraca e isolada ao litoral sul.

No Centro-Oeste, o cenário não muda muito: a maioria das áreas segue sob influência de ar seco. Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal devem ter mais um dia de tempo firme, com temperaturas elevadas e umidade em queda. Uma exceção pode ocorrer no extremo sul de Mato Grosso do Sul, onde instabilidades vindas do Sul e do Paraguai podem provocar pancadas pontuais.

O calor e o tempo seco também seguem marcando presença no interior do Nordeste. No sul do Maranhão, oeste da Bahia e interior do Piauí, a umidade relativa do ar deve permanecer abaixo dos 20% durante a tarde.

Já no litoral, a circulação dos ventos oceânicos mantém as condições para pancadas de chuva, com variação de intensidade entre fraca e moderada, do litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte. No litoral do Maranhão, há potencial para chuva mais forte e até temporais isolados.

Na Região Norte, a combinação entre uma área de baixa pressão e altos níveis de umidade cria um ambiente propício à formação de nuvens carregadas. Amazonas, Pará, Roraima e Amapá devem ter um dia marcado por pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, com risco para temporais em alguns momentos. Já no Acre, Rondônia e Tocantins, o tempo firme predomina ao longo do dia, sob influência do ar seco.