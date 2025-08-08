Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil Em parte do estado, são observadas fortes rajadas de ventos nas últimas horas

A atuação da frente fria que chega nesta sexta-feira (8) no estado de São Paulo provocará mudanças significativas nas condições do tempo, em diversas regiões paulistas, pelo menos até segunda-feira (11).

De acordo com alerta da Defesa Civil estadua l, o sistema avançará pela costa paulista nas próximas horas, trazendo chuvas para o Litoral, Capital e Região Metropolitana.

"Essas precipitações poderão vir acompanhadas de rajadas de vento moderadas, além de raios e possibilidade de granizo de forma isolada", destaca, em nota.

Em boa parte do estado, principalmente no interior, fortes rajadas de ventos vêm sendo observadas nas últimas horas.

Outro alerta é em relação à queda de temperatura. Com a chegada do sistema frontal, as temperaturas terão queda acentuada a partir de sábado (10), principalmente nas regiões mais elevadas.

Os termômetros não deverão ultrapassar os 13°C em boa parte do estado.

Mínimas de até 6°C estão sendo previstas para a Serra da Mantiqueira e Vale do Ribeira.

Também deverá ocorrer ressacas no Litoral Paulista, impulsionadas pelos ventos associados à frente fria.

Por isso, a Defesa Civil orienta que embarcações de pequeno porte evitem navegar e que a população mantenha distância das áreas de arrebentação durante o fim de semana.

Abrigo solidário



Diante deste cenário, será reativado o abrigo emergencial na estação Pedro II do Metrô, com funcionamento entre os dias 9 e 12 de agosto, das 19h às 8h.

A iniciativa é uma ação conjunta da Defesa Civil com o Metrô, a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS),o Fundo Social de São Paulo e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, para garantir acolhimento e segurança à população em situação de rua.

O espaço oferecerá colchões, cobertores, alimentação, além de acolhimento de pets.

Tempo seco no Noroeste

Já no Noroeste do estado, especialmente nas regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Barretos, o cenário será diferente.

A previsão é de tempo seco, sem previsão de chuva e umidade relativa do ar próxima aos 30%.

"Essas localidades estarão sob maior risco para a ocorrência de incêndios em vegetação. A população deve evitar qualquer atividade que possa provocar focos de fogo, como fogueiras, soltura de balões, descarte inadequado de bitucas de cigarro ou uso de queimadas", adverte a Defesa Civil.





Confira abaixo as temperaturas previstas para o período de 8 a 11 de agosto.



Mínimas:

• Serra da Mantiqueira, Vale do Ribeira: 6°C

• Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, Bauru, Araraquara: 9°C

• Região Metropolitana de São Paulo: 8°C

• Baixada Santista e Litoral Norte: 11°C

• Presidente Prudente e Marília: 9°C

• Barretos, Franca e Ribeirão Preto: 11°C

• Araçatuba e São José do Rio Preto: 12°C



Máximas:

• Baixada Santista e Litoral Norte: 17°C

• Serra da Mantiqueira, Vale do Ribeira: 15°C

• Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, Bauru, Araraquara: 21°C

• Região Metropolitana de São Paulo: 18°C

• Presidente Prudente e Marília: 21°C

• Barretos, Franca e Ribeirão Preto: 25°C

• Araçatuba e São José do Rio Preto: 25°C.

