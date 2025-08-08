Reprodução/ Redes Sociais Casal morre após cair de penhasco no ES

Um homem e uma mulher morreram após o carro em que estavam despencar de uma rampa de voo livre em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo. O acidente ocorreu na madrugada de segunda-feira (4), quando o veículo caiu de uma altura de cerca de 400 metros. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

As vítimas foram identificadas como Marcone da Silva Cardoso, de 28 anos, natural de Belo Horizonte (MG), e Adriana Machado Ribeiro, de 42 anos. Segundo a Polícia Civil, eles haviam saído de uma festa na cidade vizinha de Castelo, deixaram o irmão de Marcone em casa e seguiram para o local, que é ermo e sem iluminação.

De acordo com o delegado Alberto Roque Peres, o carro se deslocou durante o que descreveu como “movimento do namoro” e caiu na ribanceira. Os dois foram ejetados e morreram no local. Eles estavam seminus.

O veículo, um Onix branco, parou em uma propriedade particular. O dono do terreno encontrou o carro na manhã seguinte, ao fazer uma capina, e acionou a polícia.

Os corpos foram levados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, onde passaram por necropsia. Uma perícia técnica foi realizada no local e o laudo deve ficar pronto em até 30 dias.