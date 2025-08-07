Reprodução Momento da abordagem e, na sequência, o PM caído

Um policial militar foi baleado no pescoço nesta quinta-feira (7), durante uma ação na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo.

As imagens da abordagem e do momento do disparo foram registradas por moradores da comunidade. Assista ao vídeo.





De acordo com informações fornecidas ao Portal iG pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo (SSP-SP), o policial acompanhava uma motocicleta ocupada por dois suspeitos envolvidos em uma série de roubos em Santo Amaro.

Nas imagens feitas por moradores, é possível ver que os dois entram em luta corporal durante a abordagem e um segundo homem ainda tenta ajudar o suspeito.

Quando parecia dominado, ele dispara na altura do pescoço do policial e sai correndo.

O PM cai, mas logo depois consegue se levantar e caminha até próximo a sua motocicleta, aparentemente atordoado.

O policial foi socorrido pelo helicóptero Águia e encaminhado ao Hospital das Clínicas, onde permanece internado sob cuidados médicos.





Ainda segundo informou a SSP, o policiamento na região foi reforçado para localizar e prender os envolvidos, além de recuperar a arma do policial, levada durante a ação criminosa.

O caso está sendo registrado no 89º Distrito Policial.

Informações preliminares apontam que os criminosos participaram de um arrastão com, ao menos, nove vítimas.





