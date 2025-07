Reprodução/X Momento em que homem é morto por policial





Um vídeo divulgado nesta semana mostra o momento em que um policial militar dispara duas vezes contra um homem algemado no chão, em Bom Jesus, Rio Grande do Sul. O caso aconteceu em 4 de março, e as imagens confrontam a versão dada pelos agentes na época.

Segundo a versão oficial dos agentes, Geovane Marias Maciel, de 19 anos, foi baleado e morto por supostamente ter reagido com uma faca durante a abordagem policial.

Imagens fortes

Covardia e homicídio: Policiais Militares foram flagrados atirando duas vezes contra um homem algemado com as mãos para trás em Bom Jesus - RS.A execução foi registrada em vídeo. Os registros policiais da ocorrência também foram fraudados, registrando que os disparos ocorreram… pic.twitter.com/rnIHy9Ujxh— Fernanda Melchionna (@fernandapsol) July 8, 2025





A gravação, divulgada pelo Grupo de Investigação da RBS, que reúne jornalistas de diversas plataformas, mostra o jovem rendido pelos policiais. Em certo momento, ele é derrubado no chão, e um dos agentes saca a arma.

Na sequência, o policial o mata com dois tiros, um no tórax e outro na cabeça. A perícia revelou que ele foi atingido por quatro disparos: dois antes da gravação começar (no abdômen) e dois durante a gravação, que causaram sua morte.

As imagens foram entregues ao Ministério Público. Todos os quatro agentes do 10º BPM, que aparecem na cena, foram afastados

Versão dada pelos agentes

Segundo os policiais, Geovane era passageiro de um carro de aplicativo parado em uma blitz. Os policiais constataram que havia um mandado de prisão contra ele por suspeita de incendiar a casa da ex-companheira.

Na versão dada por eles, o homem teria tentado atacar os policiais com uma faca, e foi neutralizado com os disparos.

Após a divulgação dos vídeos, o Vladimir Luís Silva da Rosa, corregedor-geral da Brigada Militar, informou que um inquérito foi instaurado para apurar o caso.





Ao canal RBS, a defesa de três dos policiais envolvidos no caso afirmou em nota que eles não efetuaram disparos e que o vídeo mostra apenas um recorte da ocorrência. Segundo os advogados, os agentes estão colaborando com as investigações.

O Portal iG entrou em contato com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul para um posicionamento oficial sobre o caso. A reportagem será atualizada assim que tivermos um retorno.