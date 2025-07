Reprodução/freepik Jovem cai em golpe para "pagar casamento"

Um jovem de 23 anos perdeu R$ 2.400 após cair em um golpe ao tentar comprar um videogame em Passos, no Sul de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, o suposto vendedor disse estar vendendo um PlayStation 5 abaixo do preço de mercado para pagar os custos do próprio casamento. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Durante a negociação, o golpista se apresentou como advogado e chegou a enviar fotos de uma carteira da OAB, tentando passar credibilidade. Após o pagamento via Pix, ele ainda compartilhou imagens simulando o envio do produto pelos Correios.

Pouco depois, o golpista bloqueou o comprador, que só então descobriu que o documento era falso. O caso foi registrado nesta segunda-feira (7) e está sendo investigado pela Polícia Civil.