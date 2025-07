Agência Brasil Dia chuvoso

O avanço de uma frente fria pela costa do Rio Grande do Sul provoca pancadas isoladas de chuva no estado nesta terça-feira (8). Em Porto Alegre, o dia começa nublado e com chuva fraca, mas o tempo melhora ao longo do dia. Em Santa Catarina e Paraná, o sol aparece e as temperaturas sobem à tarde. Pode gear em áreas isoladas da serra catarinense.

No Sudeste, o amanhecer é frio, com possibilidade de nevoeiro e até geada na serra da Mantiqueira. O sol predomina ao longo do dia, e não há previsão de chuva, com exceção do litoral do Espírito Santo, onde ainda pode chover moderadamente.

No Centro-Oeste, o tempo seco predomina e a umidade do ar continua baixa, especialmente entre Goiás, Mato Grosso e o DF, com índices abaixo de 30%. O dia começa mais frio no sul de Mato Grosso do Sul, mas esquenta à tarde.

No Nordeste, o interior segue seco, com umidade baixa no sul do Maranhão e do Piauí. Já no litoral, há risco de chuva forte entre Aracaju e Recife. Salvador também pode registrar pancadas ao longo do dia.

No Norte, calor e umidade mantêm o alerta para temporais em Manaus, Belém, Boa Vista e Macapá. No Acre, Rondônia e Tocantins, o tempo segue firme e seco.