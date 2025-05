Roberto Parizotti/FotosPublicas Passagem de frente fria vai trazer pancadas de chuva e temperaturas baixas para SP

Após dias de tempo seco e calor, a chuva volta ao estado de São Paulo durante o fim de semana. A Defesa Civil do Estado alerta para a passagem de uma frente fria, que pode trazer transtornos e queda nas temperaturas no sábado (10) e no domingo (11).

A frente fria chega pelo Sul do Brasil e atinge o território paulista já na madrugada de sábado, pelas regiões centro-oeste e sul. Nessas áreas, são esperadas pancadas moderadas de chuva e a ocorrência de temporais isolados.

A partir de domingo, a instabilidade se espalha também pelas faixas leste e norte do estado, com previsão de tempo nublado, chuva persistente e queda na temperatura, sobretudo no litoral e na Região Metropolitana.

Frio se intensifica na segunda

Na segunda-feira (12), o avanço de uma massa de ar frio e seco, de origem polar, vai deixar as madrugadas e as manhãs mais frias. A circulação de ventos úmidos vai fazer com que a possibilidade de chuva continue no leste.

A partir de terça-feira (13), o sol volta na maior parte do estado, mas o frio persiste, principalmente entre a noite e o amanhecer.

Veja a variação das temperaturas mínimas previstas em algumas regiões:

Região Metropolitana de São Paulo: mínimas variam entre 14°C e 20°C

Vale do Paraíba: mínimas variam entre 14°C e 17°C

Vale do Ribeira: mínimas variam entre 17°C e 20°C

Litoral Norte: mínimas variam entre 18°C e 22°C

Baixada Santista: mínimas variam entre 19°C e 23°C

Sorocaba: mínimas variam entre 16°C e 19°C

Campinas: mínimas variam entre 16°C e 18°C

Ribeirão Preto: mínimas variam entre 17°C e 19°C

São José do Rio Preto: mínimas variam entre 17°C e 21°C

Araçatuba: mínimas variam entre 17°C e 21°C

Presidente Prudente: mínimas variam entre 16°C e 21°C

Marília: mínimas variam entre 16°C e 21°C

Araraquara: mínimas variam entre 16°C e 19°C

Barretos: mínimas variam entre 17°C e 19°C

Franca: mínimas variam entre 16°C e 18°C

Recomendações da Defesa

Com a queda nas temperaturas, a Defesa Civil reforça o cuidado com as pessoas mais vulneráveis, como crianças e idosos. "É importante mantê-los bem agasalhados", reforça o órgão.

Além disso, durante as tempestades, a recomendação é tomar cuidado com possíveis quedas de árvores e raios, além de permanecer em locais cobertos e protegidos.

Em caso de emergência, devem ser acionadas a Defesa Civil, pelo número 199, o Corpo de Bombeiros, pelo número 193 ou a Polícia Militar, pelo 190.