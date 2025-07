Reprodução/Instagram Theila Sabrina





A influenciadora Theila Sabrina, de 34 anos, foi alvo de uma operação policial por suspeita de extorsão com vídeos íntimos. O mandado de busca e apreensão foi cumprido na manhã da última sexta-feira (4), em Feira de Santana, na Bahia. Segundo a investigação, Theila cobrava dinheiro de vítimas para não divulgar conteúdos sexuais envolvendo elas, prática conhecida como “sextorsão”. A informação é do site 'Correio 24 horas'.

Com quase 200 mil seguidores no Instagram, a influenciadora teve um celular e um tablet apreendidos pela Polícia Civil da Bahia em sua casa, no bairro Bom Descanso. Mesmo após a operação, ela continuou fazendo publicações normalmente nas redes sociais.

Theila só se manifestou publicamente na manhã desta segunda-feira (7), quando divulgou uma nota afirmando que está à disposição das autoridades e que confia na apuração justa e imparcial dos fatos por parte do Judiciário. “A verdade será demonstrada na Justiça e não no tribunal da internet. Julgamentos precipitados, baseados em informações distorcidas ou fora de contexto, apenas contribuem para a desinformação e para a violação de direitos fundamentais, como a honra e a dignidade da pessoa humana” , escreveu.

Além da atuação como influenciadora, Theila é dançarina e já se apresentou junto à banda Cavaleiros do Forró durante as festas de São João. Natural de Ipanema, em Minas Gerais, ela foi homenageada no ano passado com o título de cidadã feirense pela Câmara Municipal de Feira de Santana. Na ocasião, o projeto destacava sua trajetória artística, iniciada em 2012.