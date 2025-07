Reprodução/Defesa Civil Operação Abrigo Solidário

A Defesa Civil do Estado prorrogou até às 8h do dia 10 de julho a Operação Abrigo Solidário na estação Pedro II do Metrô, em São Paulo, após a chegada de uma nova massa de ar frio que derrubou as temperaturas em diversas regiões paulistas no fim de semana. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

A ação, realizada em parceria com o Fundo Social de São Paulo e o Metrô, oferece acolhimento temporário a pessoas em situação de rua, com direito a pernoite, alimentação e possibilidade de entrada de animais de estimação.

Somente entre domingo (6) e esta segunda-feira (7), 142 pessoas foram atendidas no local. Dessas, 92 passaram a noite na estação, sendo 79 homens e 13 mulheres. Nenhuma criança ou pet foi registrado no período.

Com a permanência do frio, a Defesa Civil divulgou as mínimas previstas para o estado: 7 °C na Serra da Mantiqueira, 8 °C em áreas como Vale do Ribeira e Itapeva, e 9 °C nas regiões metropolitanas da capital, Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba. No interior, as mínimas oscilaram entre 10 °C e 12 °C. Já no litoral, os termômetros chegaram a 13 °C e 14 °C.

O órgão reforça a importância de atenção especial a pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos, crianças e moradores de rua, durante os dias mais frios.