REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Frio vai continuar no estado de Sâo Paulo nesta semana









A permanência de uma massa de ar frio sobre o território paulista até sexta-feira (11) deverá provocar uma queda significativa das temperaturas mínimas e máximas em diversas regiões do Estado.

O alerta foi emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, nesta segunda-feira (7), com base nas análises do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

De acordo com os mapas meteorológicos, as menores temperaturas previstas são mínimas em torno de 6°C na Serra da Mantiqueira, Vale do Ribeira e Região de Itapeva; cerca de 8°C no Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara, e mínimas em torno de 9°C na Região Metropolitana da Capital, Presidente Prudente e Marília.

No interior do Estado, onde as temperaturas costumam ser mais elevadas, como Barretos, Franca e Ribeirão Preto, as mínimas deverão ser de aproximadamente 10°C.

Também em Araçatuba e São José do Rio Preto, o frio será intenso, com mínimas em torno de 11°C.

Na Baixada Santista e Litoral Norte, de acordo com a previsão, as temperaturas estarão próximas de 14°C.

Diante desse cenário, a Defesa Civil reforça a necessidade de atenção especial às populações mais vulneráveis, como idosos, crianças, pessoas com problemas de saúde e em situação de rua, que são mais suscetíveis aos efeitos do frio intenso.

A recomendação é que a população redobre os cuidados com o agasalho, hidratação, ventilação adequada dos ambientes e, sempre que possível, colabore com ações de apoio a quem mais precisa.

Por conta da previsão de baixas temperaturas no decorrer da semana, a Defesa Civil do Estado prorrogou, até às 8h de sexta-feira (11), a Operação Abrigo Solidário na estação Pedro II do Metrô, em São Paulo.





A ação, realizada em parceria com o Fundo Social de São Paulo e o Metrô, oferece acolhimento temporário a pessoas em situação de rua, com direito a pernoite, alimentação e possibilidade de entrada de animais de estimação.

A Defesa Civil, em comunicado, afirma que segue monitorando as condições meteorológicas e, se necessário, emitirá novos alertas.

"As Defesas Civis municipais também realizam o trabalho de acolhimento, diante de cada necessidade", concluiu.