Climatempo São Paulo comemora a Revolução Constitucionalista nesta quarta

O feriado da Revolução Constitucionalista, celebrado no estado de São Paulo nesta quarta-feira (9), vai alterar o funcionamento de diversos serviços públicos.

Entre as principais mudanças estão o fechamento dos postos do Poupatempo, alteração na operação de linhas da CPTM e do Metrô, além de atendimento parcial em unidades de saúde e cultura.

Confira, a seguir, a lista completa do que abre e do que fecha durante o feriado:



Transporte público

No transporte público, as linhas da CPTM e do Metrô operam com intervalos equivalentes aos domingos.

Além disso, o serviço 710 da CPTM estará suspenso por conta de obras de modernização. A circulação de trens em algumas linhas terá algumas alterações ao longo do dia, como:

Das 7h30 até o fim da operação comercial, os trens da Linha 7-Rubi (sentido Jundiaí) partirão da plataforma 8 da estação Palmeiras-Barra Funda, enquanto os da Linha 10-Turquesa (sentido Rio Grande da Serra) sairão da plataforma 7.

No mesmo período, a estação Água Branca terá embarque e desembarque feitos somente pela plataforma 2.

Já entre 9h e 17h, o embarque e desembarque nas estações Ribeirão Pires e Guapituba também será feito pela plataforma 2, devido à movimentação de materiais para as obras na via.

Outras linhas também terão mudanças:

Na Linha 11-Coral, os trens vão operar das 4h às 20h com embarque e desembarque pela plataforma 1 na estação Braz Cubas, por conta de serviços de manutenção.

Na Linha 12-Safira, durante toda a operação (das 4h até o encerramento), os trens usarão a plataforma 1 nas estações São Miguel Paulista e Comendador Ermelino, devido a intervenções na rede aérea.

A compra de bilhetes pode ser feita pelo WhatsApp (11) 3888-2200, pelo app TOP, nos caixas eletrônicos (ATMs) nas estações ou em pontos físicos. Mais detalhes no site boradetop.com.br.

As bicicletas estarão liberadas durante todo o feriado, no último carro de cada trem, com limite de quatro bicicletas por viagem.

O transporte de pets será permitido para animais de até 10 kg, desde que estejam em caixas apropriadas.

Saúde

Na área da saúde, os hospitais estaduais vão funcionar normalmente durante o feriado, mantendo o atendimento de urgência e emergência. No entanto, outros serviços terão funcionamento parcial.

As farmácias de Medicamentos Especializados estarão fechadas, com exceção da unidade da Rua Tenente Pena, que abrirá normalmente.

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) também não funcionarão na quarta.

Já entre os postos de doação de sangue, apenas as unidades Pró-Sangue Clínicas e Osasco estarão abertas, das 8h às 16h. Os postos de Mandaqui, Barueri e Dante Pazzanese estarão fechados.

Poupatempo

Os 245 postos do Poupatempo estarão fechados nesta quarta, por conta do feriado estadual. O atendimento presencial será retomado na quinta, mas é necessário fazer agendamento prévio.

Os canais digitais seguem disponíveis normalmente, com cerca de 3,7 mil serviços online. É possível acessá-los por:

Site: www.poupatempo.sp.gov.br

Aplicativo: Poupattempo SP.GOV.BR

Totens de autoatendimento: são 900 equipamentos espalhados por 642 municípios do estado

Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado fica à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone (11) 2193-8888, pelo 199 para registro de emergências e pedido de apoio, ou ainda pelo e-mail: defesacivil@sp.gov.br.

Sabesp

O atendimento presencial da Sabesp estará fechado na maioria dos postos durante o feriado da Revolução Constitucionalista. As únicas exceções são as lojas Fácil Bom Clima e a unidade na Câmara Municipal de Guarulhos, que funcionarão normalmente no dia 9, mas estarão fechadas na sexta-feira (11). Vale lembrar, no entanto, que os canais digitais estarão disponíveis 24h. São eles:

WhatsApp: (11) 3388-8000

Agência Virtual: sabesp.com.br

Central de Atendimento: 0800 055 0195

Fazenda

Todas as unidades da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) no estado estarão fechadas no feriado. As atividades retornam normalmente na quinta.

Bom Prato

As unidades do Bom Prato que estarão abertas durante o feriado incluem as localizadas na 25 de Março, Brás, Limão, Refeitório Mauá e São Mateus. No dia seguinte, todas as unidades retomam as atividades.

Cultura e lazer (parques, museus e bibliotecas)

Todos os parques estaduais funcionarão normalmente. As bibliotecas de São Paulo (BSP) e do Parque Villa-Lobos (BVL) estarão abertas ao público, assim como a maioria dos museus da capital e do interior, com horários variados (veja a lista completa mais abaixo).

Entre os espaços culturais, a São Paulo Companhia de Dança, a São Paulo Escola de Dança e o Edifício Oswald de Andrade (CULTSP PRO) estarão abertos, com funcionamento durante o feriado. Já o Conservatório de Tatuí e a SP Escola de Teatro não abrem.

A Sala São Paulo estará aberta, com recital do Festival de Inverno de Campos do Jordão programado para as 18h. Em Tatuí, o Teatro Procópio Ferreira permanecerá fechado.

As Fábricas de Cultura terão funcionamento dividido por região:

Setor A (Zona Leste da capital, São Bernardo do Campo e Santos): abertas, das 9h às 18h

Setor B (Sul, Norte, Diadema, Osasco e Iguape): fechadas durante o feriado

Museus na capital paulista

Casa das Rosas, Guilherme de Almeida e Mário de Andrade – 10h às 17h30 (permanência até 18h)

Museu Afro Brasil Emanoel Araújo – 10h às 17h

Memorial da Resistência – 10h às 18h (entrada até 17h)

Museu Catavento – 9h às 17h (bilheteria até 16h)

Museu da Imigração – 9h às 17h (permanência até 18h)

Museu do Futebol – 9h às 18h (bilheteria até 17h)

Museu da Diversidade Sexual – 10h às 18h (bilheteria até 17h30)

Museu da Língua Portuguesa – 9h às 18h (bilheteria até 16h30)

Museu das Culturas Indígenas – 9h às 20h

Museu de Arte Sacra – 9h às 17h

Pinacoteca de São Paulo (Luz, Contemporânea e Estação) – 10h às 17h (permanência até 17h)

Museu das Favelas – 10h às 17h (permanência até 18h)

Museus no interior

Museu Casa de Portinari – 9h às 20h

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro – 9h às 18h

Museu Índia Vanuíre – 9h às 18h

Museu do Café – 9h às 18h (bilheteria até 17h)





Entenda o feriado de 9 de julho

O feriado de 9 de julho celebra a Revolução Constitucionalista de 1932, um movimento armado iniciado por tropas paulistas contra o governo provisório de Getúlio Vargas, em defesa de uma nova Constituição e da retomada do processo democrático.

Apesar da derrota militar, a revolta fez com que 1933 foi eleita uma nova Assembleia Constituinte, e no ano seguinte foi promulgada uma nova Constituição.

O feriado foi oficializado em 1997, durante o mandato de Mário Covas, após autorização da Lei Federal que permitiu aos estados instituírem datas magnas.