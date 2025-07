Rodrigo Brum/BRICS Brasil Líderes dos países fizeram uma nova foto em grupo nesta segunda (07)





O segundo e último dia da 17ª Cúpula do BRICS, que acontece nesta segunda-feira (07) no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro, foi iniciado com a já tradicional "foto de família" do encontro.

O registro foi feito no salão principal do MAM e contou com a presença de 35 chefes de Estado e de governo, de países membros e parceiros do grupo de cooperação econômica.

A foto é diferente da registrada no domingo (06), às margens da Marina da Glória, com representantes de 10 dos 11 países-membros da cúpula. Após a foto oficial, os líderes e representantes se reuniram para discutir mudanças climáticas, saúde global e a Cop30, que vai acontecer em novembro, em Belém do Pará.

Quem é quem na foto?

Rodrigo Brum/BRICS Brasil Saiba quem é quem da foto oficial da 17ª Cúpula do BRICS





Além dos chefes dos países-membros (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã), também participaram da foto os representantes dos países convidados e de instituições, como da ONU e do Banco do BRICS. Confira os representantes, da esquerda para a direita:

Fileira de cima

Representante do Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB);

Tedros Adhanom , Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS);

, Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS); Andrew Karanja , embaixador do Quênia;

, embaixador do Quênia; Téte António , Ministro das Relações Exteriores da Angola, representando da União Africana;

, Ministro das Relações Exteriores da Angola, representando da União Africana; Juan Ramón de la Fuente , Ministro das Relações Exteriores do México;

, Ministro das Relações Exteriores do México; Gabriel Boric , Presidente do Chile;

, Presidente do Chile; Yamandú Orsi , Presidente do Uruguai;

, Presidente do Uruguai; Mevlüt Çavuşoğlu , Ministro das Relações Exteriores da Turquia;

, Ministro das Relações Exteriores da Turquia; Guillermo Rivera , embaixador da Colômbia;

, embaixador da Colômbia; Ibrahim Mohamed Khalil Alzeben , embaixador da Palestina;

, embaixador da Palestina; Ngozi Okonjo-Iweala , Diretora-Geral da Organização Mundial do Comércio (OMC);

, Diretora-Geral da Organização Mundial do Comércio (OMC); Sergio Díaz-Granados, Presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe.



Fileira do meio

Leulseged Tadese Abebe , embaixador da Etiópia;

, embaixador da Etiópia; Yusuf Tuggar , Ministro das Relações Exteriores da Nigéria;

, Ministro das Relações Exteriores da Nigéria; Murat Nurtleu , Vice Primeiro-Ministro do Cazaquistão;

, Vice Primeiro-Ministro do Cazaquistão; Pham Minh Chinh , Primeiro-Ministro do Vietnã;

, Primeiro-Ministro do Vietnã; Miguel Díaz-Canel , Presidente de Cuba;

, Presidente de Cuba; Luis Arce , Presidente da Bolívia;

, Presidente da Bolívia; Anwar bin Ibrahim , Primeiro-Ministro da Malásia;

, Primeiro-Ministro da Malásia; Jessica Alupo , Vice-presidente de Uganda;

, Vice-presidente de Uganda; Vice-presidente do Senado do Uzbequistão;

Maxim Ryzhenkov , Ministro das Relações Exteriores de Belarus;

, Ministro das Relações Exteriores de Belarus; Suriya Juangroongruangkit, Vice Primeiro-Ministro da Tailândia.







Fileira debaixo