Reprodução/Canal Gov Líderes e representantes dos países-membros do BRICS registram foto oficial no Rio de Janeiro





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recepcionou, na manhã deste domingo (06), líderes dos países membros e convidados do BRICS, para o 17º encontro da cúpula.

O grupo de cooperação econômica conta com 11 países-membros, representando 39% do PIB mundial. As reuniões da Cúpula de Líderes acontece nos dias 6 e 7 de julho, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, vão debater desde inteligência artificial até reforma da governança internacional.

O encontro de líderes já fechou um acordo para uma declaração final, definida em reuniões anteriores entre as sherpas (negociadores políticos de cada nação). Foi superado o impasse provocado pelo Irã, e os países chegaram a um consenso sobre condenação a ataques militares, reforma da ONU e protecionismo comercial.

Recepção

Reprodução/Canal Gov Lula dá um abraço caloroso no líder sul-africano, Cyril Ramaphosa





O líder brasileiro, que detém a presidência do grupo neste ano, recebeu cada pessoalmente chefe das delegações dos países que participam do encontro. Entre eles, estavam o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

Entre as ausências, destaque para o líder chinês, Xi Jinping, e o presidente russo, Vladimir Putin. Ambos são representados por membros dos respectivos governos.

Putin vai discursar na primeira reunião da cúpula remotamente, após ter o pedido aceito pelo governo brasileiro.

O BRICS é um bloco de cooperação econômica que reúne representantes de 11 países-membros permanentes: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Indonésia. Também participam do encontro os países parceiros: Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Tailândia, Cuba, Uganda, Malásia, Nigéria, Vietnã e Uzbequistão.





Foto emblemática

Após a chegada dos líderes participantes, houve a tradicional fotografia de família dos Chefes de Estado e de Governo dos países-membros do BRICS. Com a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, como cenário, os governantes e representantes das nações deram as mãos, simbolizando a união e fortalecimento da imagem do grupo de apoio econômico frente aos conflitos globais.

O Portal iG acompanha presencialmente o encontro da cúpula do BRICS e atualiza os principais acontecimentos no portal e nas redes sociais.