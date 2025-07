Reprodução/Canal Gov Lula discursa sobre mudanças climáticas no segundo e último dia de reuniões da cúpula do BRICS





No segundo dia de reuniões da 17ª cúpula do BRICS, que acontece nesta segunda-feira (7) no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou os debates sobre as mudanças climáticas e o desenvolvimento econômico com um discurso de alerta sobre o aquecimento global.

Em sua fala, Lula afirmou que o negacionismo e o unilateralismo estão desfazendo conquistas do passado e prejudicando o nosso futuro.

"O aquecimento global ocorre em ritmo mais acelerado do que o previsto. As florestas tropicais estão sendo empurradas para seu ponto de não retorno" , pontuou o brasileiro.

Impactos nos países

Representante da China acompanhando a fala de Lula





Ao citar os países do BRICS, que compõem parte do Sul Global, o presidente afirmou que são justamente as nações em desenvolvimento que serão as mais impactadas por perdas e danos causados pelas mudanças climáticas.

De acordo com Lula, estes países "são também os que menos dispõem de meios para arcar com mitigação e adaptação". Apesar das dificuldades, ele afirma que os membros do BRICS não deixaram de fazer a sua parte.

"Na Organização Mundial da Saúde e na Organização Mundial do Comércio, lutamos juntos pelo acesso a medicamentos e vacinas essenciais para vencer a epidemia de HIV/Aids, a malária, a tuberculose e outras mazelas que afetam, principalmente, os países mais vulneráveis" , destacou o presidente.

O petista observa que será preciso triplicar as energias renováveis e duplicar a eficiência energética globalmente para evitar que a temperatura do planeta ultrapasse os 1,5 graus de aumento, previstos pelo Acordo de Paris.

Combate à fome

Outro ponto levantado por Lula na abertura da sessão plenária “Meio Ambiente, COP30 e Saúde Global” foi a justiça climática. Para ele, é necessário apostar em "ações comprometidas com o combate à fome e às desigualdades socioambientais".

Como exemplo, foi citado a geração de "empregos decentes", igualdade entre gêneros e o combate a todo tipo de racismo. "Ao proteger, conservar, e restaurar nossos territórios, criamos também oportunidades para as comunidades locais e povos indígenas" , afirma Lula.





Emissões de carbono

Em sua fala, Lula também defendeu a transição verde com justiça e liderança do Sul Global.

"É inadiável promover a transição justa e planejada para o fim do uso de combustíveis fósseis e para zerar o desmatamento" , afirmou o presidente, destacando que o Sul Global pode liderar um novo modelo de desenvolvimento sustentável, com acesso a tecnologias e rompendo a lógica de exportador de matérias-primas.