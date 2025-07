Reprodução/PCMG Dentista é preso por armazenar arquivos de abuso sexual infantil





A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um dentista de 56 anos, em Conselheiro Lafaiete, após descobrir que ele comprava e armazenava vídeos e fotos de abuso sexual infantil. O material, segundo o próprio suspeito, era adquirido em um grupo de WhatsApp chamado “Incesto”. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

A operação foi realizada na quarta-feira (2), depois que a Polícia Federal repassou uma denúncia à delegacia de crimes cibernéticos. Quando os agentes chegaram à casa do dentista, encontraram mais de 800 arquivos com conteúdo criminoso em celulares, notebooks, computadores e pendrives.

Ao ser interrogado, o homem alegou que desconhecia a gravidade do crime, mas admitiu que adquiria os arquivos. “Ele afirmou que só armazenava e que não tinha contato com menores, mas o simples fato de manter esse tipo de material já alimenta toda uma rede de abuso” , afirmou a delegada Marcelle Bacellar em entrevita coletiva.

O dentista mora sozinho e é pai de uma adolescente de 13 anos. Segundo a polícia, ele já tinha passagem anterior relacionada à Lei Maria da Penha, envolvendo a mãe da filha. Não há indícios, até o momento, de que a criança esteja entre as vítimas retratadas nas imagens, mas a análise completa dos dispositivos ainda está em curso.

Os investigadores descobriram a existência do grupo “Incesto” durante o avanço da apuração. Com isso, o foco agora se amplia para identificar outros participantes e fornecedores do material.

O suspeito segue preso preventivamente. Se condenado, pode pegar até oito anos de prisão por aquisição e armazenamento de pornografia infantil.