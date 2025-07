Reprodução/ Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas Teresa Peroni, Teresa Peroni, cerca de um ano antes de seu desaparecimento













Quarenta e dois anos após o desaparecimento de Teresa Peroni, que tinha 27 anos na época, autoridades do Oregon, nos Estados Unidos, conseguiram retomar as investigações com o apoio de avanços na análise de DNA. Na semana passada, um júri formalizou a acusação de homicídio contra Mark Sanfratello, hoje com 72 anos. Ex-namorado da vítima, ele foi acusado do crime ocorrido em 1983 na cidade de Selma, no sul do estado.

De acordo com o CBS News, Teresa foi vista pela última vez no dia 4 de julho daquele ano, durante uma festa em uma área rural. Segundo os registros do Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas dos EUA, ela e Sanfratello, então com 29 anos, teriam discutido após o homem descobrir que a namorada possuía outro relacionamento.

O casal foi visto entrando em uma mata nos arredores da Illinois River Road e, desde então, não houve mais notícias de Teresa.

Falta de corpo impediu a acusação

Apesar das circunstâncias suspeitas que cercavam o desaparecimento, a investigação conduzida pelo Gabinete do Xerife do Condado de Josephine paralisou por falta de evidências concretas.

Na época, a ausência de um corpo impossibilitou o Ministério Público de formalizar acusações.

O caso só voltou a avançar em 1997, quando um crânio humano foi descoberto em uma propriedade próxima.

Mesmo com o uso de cães farejadores, nenhum outro vestígio foi encontrado, e o crânio acabou sendo encaminhado à Universidade do Norte do Texas, para análise de DNA.





Em nota divulgada à imprensa na última semana, o Gabinete do Xerife informou que reabriu a investigação no ano anterior e passou a rastrear possíveis testemunhas ou envolvidos ainda vivos que tivessem alguma ligação com o caso arquivado.

Novas amostras de DNA foram obtidas, permitindo à Universidade do Norte do Texas identificar o crânio encontrado em 1997 como sendo de Teresa Peroni.

Com base nas novas evidências genéticas e no avanço das apurações, um grande júri formalizou, em 27 de junho, a acusação de homicídio contra Mark Sanfratello.

O suspeito foi localizado e detido pela polícia de Chico, na Califórnia, para ser interrogado. Ele agora aguarda o processo de extradição para o Condado de Josephine.