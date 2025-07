Center for Historic Shipwreck Preservation/Reprodução Os artefatos recuperados no local do naufrágio incluem moedas de ouro com inscrições em árabe





O naufrágio de um navio português capturado por piratas no ano de 1721 foi encontrado submerso em um porto na ilha de Ilha Sainte-Marie, na costa de Madagascar.

A embarcação, segundo arqueólogos norte-americanos do Center for Historic Shipwreck Preservation, é provavelmente o Nossa Senhora do Cabo, navio português que havia partido da colônia de Goa, na Índia, com destino a Lisboa, e foi atacado por piratas em 08 de abril de 1721, próximo à ilha francesa de Reunião.

O navio levava a bordo o vice-rei e o arcebispo de Goa, além de um carregamento de tesouros, e foi tomado após ter sido avariado por uma tempestade e ter lançado ao mar a maioria de seus canhões para não afundar.

As investigações, que já duram 16 anos, resultaram na recuperação de mais de 3.300 artefatos do local do naufrágio.

Entre os itens estão imagens devocionais, objetos de madeira e marfim, uma representação de Maria, mãe de Jesus, parte de um crucifixo e uma placa de marfim com letras douradas onde se lê “ INRI ”.

Segundo os pesquisadores, esses objetos teriam sido confeccionados em Goa, então uma colônia portuguesa, e destinados à capital portuguesa.

Mark Agostini, arqueólogo da Universidade Brown e integrante da equipe, comentou que a camada de areia e sedimentos dificultou os trabalhos de escavação, mas destacou o potencial científico do local.

“Idealmente, trabalhos de campo futuros levarão a mais análises dos muitos naufrágios ali presentes”, afirmou em entrevista à Live Science.





Pirataria

De acordo com registros históricos e o livro "Pirates & Privateers in Mauritius", de Denis Piat, o navio transportava lingotes de ouro e baús cheios de pérolas.

O valor estimado da carga ultrapassa US$ 138 milhões (cerca de R$ 746 milhões na cotação atual).

Após o ataque, os piratas conduziram a embarcação até a Ilha Sainte-Marie, considerada um refúgio estratégico por sua proximidade com rotas comerciais e pela ausência de controle colonial. Lá, o grupo se dividiu para repartir o saque.

O capitão Olivier “O Urubu” Levasseur esteve entre os responsáveis pelo ataque ao Nossa Senhora do Cabo.

Conforme relatado por Brandon Clifford, cofundador do centro de pesquisas, entre sete e dez embarcações naufragaram ou foram propositalmente afundadas perto da ilha durante a chamada “ Era de Ouro da Pirataria ”, sendo pelo menos quatro associadas diretamente a ações piratas.