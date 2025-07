Reprodução/CRBM A Brigada Militar interditou trechos de rodovias estaduais





As fortes chuvas que caíram no Rio Grande do Sul durante o final de semana, bem como o acumulado da última semana, causaram transtornos nas estradas gaúchas. Há registros de deslizamentos, transbordamento de rios e buracos na pista em mais de 30 trechos estaduais e federais desde domingo (29).

Nesta terça (02), ainda há 32 bloqueios totais e parciais nas rodovias do estado, segundo dados atualizados pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Principais bloqueios

Entre os pontos mais críticos, estão os bloqueios nas rodovias estaduais ERS-431, em Bento Gonçalves; ERS-348, em Faxinal do Soturno; ERS-417, em Itati; e ERS-129, em Bom Retiro do Sul. Houve danos estruturais na pista nestes trechos.

Entre as rodovias federais, destaque para a BR-287, em São Vicente do Sul, que segue com bloqueio parcial nos dois sentidos após a ponte sob o Rio Toropi ceder. Na BR 153, em Marcelino Ramos, o bloqueio parcial feito pela PRF também é nos dois sentidos.

A alta do Rio Taquari gerou quatro bloqueios na ERS-130, do município de General Câmara até Venâncio Aires. As autoridades responsáveis pelas rodovias disponibilizam um mapa interativo com atualizações em tempo real sobre os pontos de bloqueio. Acesse aqui.





Lista total de bloqueios, atualizados nesta terça (02)

Bloqueio Total (CRBM)

ERS 431, km 22 – Bento Gonçalves / São Valentim do Sul ERS 348, km 01 (Braço da ERS 348) – Faxinal do Soturno VRS 843, km 00 – Feliz ERS 417, km 03 – Itati ERS 348, km 32 – Faxinal do Soturno ERS 511, km 03 – Santa Maria ERS 241, km 23 – São Vicente do Sul ERS 511, km 05 – Santa Maria ERS 130, km 55 – Cruzeiro do Sul ERS 176, km 170 – Manoel Viana ERS 149, km 92 – Restinga Seca ERS 403, km 55 – Cachoeira do Sul ERS 130, km 29 – General Câmara ERS 129, km 02 – Bom Retiro do Sul ERS 130, km 34 – Venâncio Aires ERS 130, km 38 – Venâncio Aires



Bloqueio Parcial (PRF)

BR 287, km 312,4 – São Vicente do Sul BR 116, km 181 – Nova Petrópolis BR 470, km 200 – Bento Gonçalves BR 153, km 412 – Cachoeira do Sul BR 116, km 190 – Picada Café BR 293, km 68,3 – Piratini BR 158, km 315 – Itaara BR 153, km 2 – Marcelino Ramos



Bloqueio Parcial (CRBM)