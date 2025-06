Reprodução WBRZ Vídeo flagra caminhão atingindo operário que ficou pendurado





Um trabalhador de serviços públicos na Louisiana, Estados Unidos, foi atingido por uma carreta e ficou pendurado sobre a via enquanto realizava reparos em um semáforo em um cruzamento movimentado, sendo salvo por um colega de trabalho que correu para ajudá-lo e evitar ferimentos graves. As informações são do NY Post.





Imagens assustadoras, gravadas por um motorista parado no semáforo vermelho, capturaram o incidente caótico na tarde de quarta-feira, na cidade de Denham Springs , a cerca de 29 quilômetros a leste de Baton Rouge .

Veículos começavam a sair da rampa de acesso da rodovia I-12 e entrar na Range Avenue , onde a equipe de manutenção trabalhava nos semáforos sobre a faixa da direita. Uma enorme carreta apareceu no vídeo ao fazer a curva para a faixa externa e acabou atingindo o braço do caminhão plataforma onde estava o trabalhador, segundo imagens compartilhadas on-line por Bill Atkinson.

De acordo com a polícia de Denham, o trabalhador sofreu apenas ferimentos leves e não precisou ser levado ao hospital.





O impacto balançou violentamente o trabalhador dentro do cesto, que se quebrou parcialmente, fazendo-o ficar de cabeça para baixo. Por sorte, ele estava preso por um cinto de segurança, mas ficou pendurado sobre a pista enquanto seu colega corria para resgatá-lo.

Ferramentas e destroços ficaram espalhados pela pista abaixo.

“Isso é obrigatório: quando você está naquele caminhão plataforma, tem que usar o cinto de segurança”, disse Fred Raiford, diretor de transportes da Paróquia de East Baton Rouge, ao canal WBRZ.

Raiford comentou que não sabia como a carreta poderia ter feito aquela curva sem bater no caminhão plataforma ou em um poste do outro lado da via.





O motorista da carreta parou após o acidente e disse às autoridades que não percebeu o quão baixo o cesto estava sobre a pista. A parte dianteira do reboque bateu na parte inferior do cesto, jogando-o contra o caminhão plataforma.