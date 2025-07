Reprodução/Facebook Adolescente mata pais e irmão de 3 anos





A Polícia Civil do Mato Grosso apreendeu nesta segunda-feira (1º) a adolescente de 15 anos que mantinha um relacionamento virtual com o jovem de 14 anos acusado de matar os pais e o irmão de três anos em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, a garota acompanhou parte dos assassinatos por videochamada e recebeu imagens das vítimas em tempo real.

De acordo com a polícia, a jovem tinha conhecimento do que ocorria durante a madrugada do crime e não tentou impedir a ação. O conteúdo compartilhado entre os dois não será divulgado, por envolver menores de idade. A adolescente foi localizada em Mato Grosso e agora está à disposição das autoridades. A informação é do 'SBT News'.

O caso chamou atenção nacionalmente pela brutalidade e pela frieza do autor dos assassinatos. Ele confessou ter executado o pai, a mãe e o irmão mais novo com tiros, durante a madrugada do último dia 21. Os corpos foram encontrados três dias depois, dentro da cisterna da casa onde a família morava. A namorada virtual, segundo os investigadores, era mantida em segredo pelos pais do jovem e é uma das linhas de motivação do crime.

O caso

O triplo homicídio foi descoberto depois que a avó paterna do adolescente procurou a delegacia para relatar o desaparecimento da família. O garoto, inicialmente, apresentou uma versão falsa, alegando que o irmão havia se ferido e que os pais o haviam levado às pressas ao hospital. A história, no entanto, não se sustentou.

Ao investigar a residência da família, a polícia encontrou manchas de sangue, roupas queimadas e um forte cheiro de decomposição vindo da cisterna. Foi lá que os corpos de Daniela, de 42 anos, do marido dela, de 45, e do filho caçula, de 3 anos, foram localizados.

Em depoimento, o adolescente revelou que usou a arma do pai, um CAC (colecionador, atirador e caçador), que era mantida sob o colchão, e tomou um suplemento pré-treino para permanecer acordado. Ele ainda tentou disfarçar os vestígios do crime com produtos químicos e contou ter matado o irmão para que a criança não sofresse com a ausência dos pais.

Sem demonstrar arrependimento, o garoto afirmou que repetiria os crimes. A polícia avalia que ele apresenta comportamento calculista e traços de psicopatia. Além do relacionamento virtual, uma possível motivação seria o acesso a um valor de R$ 33 mil do FGTS que o pai teria a receber. Após o crime, ele chegou a agendar um Pix para comprar uma passagem aérea rumo ao Mato Grosso, onde planejava morar com a adolescente.