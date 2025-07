Rovena Rosa/Agência Brasil Chegada de frente fria muda tempo no país





O mês de julho começa com uma das semanas mais geladas do ano em várias regiões do Brasil. O frio será mais intenso que o registrado nos últimos dias, com destaque para áreas do Sul, onde as temperaturas mínimas devem atingir marcas negativas, chegando a até -9ºC em pontos mais altos e de relevo baixo.

As regiões Oeste, Central e Sul do Rio Grande do Sul devem enfrentar as madrugadas mais frias, com geada se formando ainda no começo da noite. Em Santa Catarina, as mínimas também devem ficar abaixo de zero em boa parte do estado, com chances de temperaturas entre -8ºC e -10ºC nas regiões serranas. Já no Paraná, embora com menor intensidade, o frio também será sentido, principalmente no interior.

A massa de ar polar que avança sobre o país também derruba as máximas, mantendo o clima gelado durante todo o dia até a metade da semana. Em cidades como Porto Alegre, as temperaturas devem ficar próximas de 0ºC, com sensação térmica ainda mais baixa em áreas afastadas do centro.

Ao mesmo tempo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas intensas no Norte do país e em partes do litoral do Sudeste e Nordeste. No interior do Nordeste, no Centro-Oeste e no interior do Sul e Sudeste, o tempo deve seguir seco e com baixa umidade do ar.

Segundo os meteorologistas, o cenário exige atenção redobrada com a saúde, especialmente de idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade, além de cuidados com animais e plantações. O frio deve perder força apenas a partir da quinta-feira.