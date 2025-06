Fernando Frazão/Agência Brasil Chuva causa transtornos





O tempo começa a mudar no Brasil nos próximos dias. O fim de semana será marcado por instabilidades mais fortes, com previsão de chuva e ventos intensos, especialmente no Sul, por causa da formação de um ciclone. A informação é do 'Clima Tempo'.

Nesta sexta-feira (27), os últimos efeitos de uma frente fria ainda provocam chuva fraca a moderada em áreas do sul de Mato Grosso do Sul, Paraná e também no sul e leste de São Paulo. Santa Catarina pode registrar precipitações pontuais, mas sem volumes expressivos. A maior parte das regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste segue com tempo firme e sem previsão de chuva significativa.

No sábado (28), a chegada de uma nova área de instabilidade muda esse cenário. As pancadas voltam com mais força no centro-sul do Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. No domingo (29), essa instabilidade se intensifica com a formação de um ciclone sobre o território gaúcho, aumentando o risco de temporais nas três regiões. Além da chuva forte, há previsão de rajadas de vento que podem atingir 100 km por hora e ocorrência de raios.

No fim do domingo, a tendência é que o tempo comece a melhorar no Rio Grande do Sul e na maior parte de Santa Catarina. O norte catarinense e o Paraná ainda devem enfrentar chuvas mais fortes nas últimas horas do dia.