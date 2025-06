Agência Brasil Previsão é de de frio intenso no decorrer desta semana





As temperaturas voltarão a cair no estado de São Paulo com a passagem de uma frente fria, seguida por uma massa de ar fria, já a partir desta terça-feira (1).

O alerta foi emitido pela Defesa Civil estadual e aponta para frio intenso e baixa umidade em várias regiões, entre os dias 1º e 3 de julho.

Além da queda significativa nas temperaturas mínimas e máximas em diversas regiões paulistas, a atuação desse sistema meteorológico também contribuirá para a redução da umidade relativa do ar, especialmente no interior do Estado.

Temperaturas por região

De acordo com as previsões da Defesa Civil, as temperaturas mínimas devem variar conforme a região, mas a Serra da Mantiqueira deverá ter as menores temperaturas do Estado, com mínimas em torno de 8°C, especialmente durante a madrugada e início da manhã, devido à altitude e relevo acidentado.

Já na Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira e Itapeva, as mínimas devem chegar a 10°C, com sensação térmica ainda mais baixa em áreas menos urbanizadas ou com vegetação densa.

No interior, nos municípios de Sorocaba, Campinas, Presidente Prudente, Marília, Bauru e Araraquara, as mínimas devem atingir 12°C, com avanço do ar frio pelo sul e oeste do território paulista.

Vale do Paraíba, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto têm mínimas previstas de 13°C, com sensação de frio mais intensa em zonas rurais.

Na Baixada Santista, mesmo sob influência marítima, as mínimas devem cair para 15°C, marcando uma queda considerável para o litoral.

E no Litoral Norte, as mínimas devem ficar em torno de 16°C, com sensação térmica ampliada pela umidade e ventos do quadrante sul.

Risco de queimadas

Além do frio, destaca-se o declínio acentuado da umidade relativa do ar nas regiões norte, noroeste, central e oeste do Estado, com índices podendo ficar abaixo dos 30%, patamar considerado crítico pela OMS (Organização Mundial da Saúde).





Essa condição, somada à vegetação mais seca, eleva o risco de queimadas e incêndios florestais.

Diante do cenário previsto, a Defesa Civil do estado orienta a população a redobrar os cuidados, especialmente com idosos, crianças, pessoas com doenças respiratórias e em situação de rua.

Recomenda-se evitar exposição prolongada ao frio, manter-se hidratado e procurar abrigo em locais protegidos, além de evitar queimadas e fazer uso consciente da água.