Rodrigo Nunes de Oliveira, de 40 anos, morreu no último sábado (28) após passar mal durante uma atividade do grupo cristão Legendários, em Rondonópolis, no Mato Grosso. Ele participava da trilha organizada pela célula TOP 1009, que reuniu cerca de 150 homens entre os dias 26 e 29 de junho. A causa da morte não foi divulgada.

Rodrigo chegou a ser levado ao Hospital Regional da cidade, mas não resistiu. O corpo foi sepultado nesta segunda-feira (30) no Cemitério da Vila Aurora. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Nas redes sociais, a esposa dele, Ana Paula, prestou homenagem ao marido. Em uma publicação, disse que tudo estava preparado para recebê-lo após a conclusão do evento. “Você se superou, você realizou seu sonho que era estar na presença de Deus” , escreveu.

O movimento Legendários reúne homens cristãos para uma jornada de 72 horas em meio à natureza, com foco em transformação pessoal, familiar e espiritual. Criado em 2015 na Guatemala, o grupo chegou ao Brasil em 2017 e já passou por mais de 70 cidades, com 52 mil inscritos. Os valores cobrados pela experiência variam entre R$ 500 e pouco mais de R$ 81 mil.