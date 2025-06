Arquivo/Agência Brasil Pacote deve beneficiar defesas civis dos municípios paulistas









Um pacote de investimentos na ordem de R$ 114 milhões na estruturação das defesas civil municipais será anunciado nesta terça-feira (1º), pelo governo do estado de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, em cerimônia marcada para as 15 horas.

De acordo com a Defesa Civil estadual, o foco é o fortalecimento da capacidade de resposta a desastres e à prevenção de riscos em todas as regiões paulistas.

Para isso, o pacote inclui a entrega de 100 veículos e 199 equipamentos de combate a incêndio, com investimento de R$ 14,8 milhões, além da autorização para aquisição de 20 caminhões-pipa, com investimento de R$ 10 milhões, reforçando o enfrentamento à estiagem.

Também deverão ser assinados 36 novos convênios para aquisição de viaturas, totalizando o aparelhamento de todos os 645 municípios paulistas, e outros 51 convênios para obras de infraestrutura e contenção de riscos, com aporte de R$ 51,8 milhões.





Serão oficializadas também as inaugurações de 30 obras de Defesa Civil em áreas vulneráveis, com R$ 33,4 milhões investidos.

A cerimônia marcará ainda a outorga da Medalha da Defesa Civil a 60 personalidades civis e militares que contribuíram com ações de proteção e defesa civil no Estado.

Estão sendo aguardados no evento o govenador de São Paulo, Tarcísio de Freitas(Republicanos); o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo, Coronel Henguel Ricardo Pereira, além de outras estaduais, municipais e representantes das Defesas Civis de diversas regiões do Estado.