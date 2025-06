Henry County Emergency Management Meteoro explode e atravessa telhado de casa na Geórgia





Uma bola de fogo que cruzou o céu da Geórgia foi identificada como um grande meteoro, e um fragmento do objeto espacial acabou atravessando o telhado de uma casa. as informações são do United Press International (UPI).

O meteoro foi avistado pouco depois do meio-dia desta quinta-feira no céu da Geórgia, e relatos de observação chegaram de locais tão distantes quanto o Tennessee e as Carolinas.

A American Meteor Society descreveu o meteoro como um bólido, um tipo de meteoro especialmente grande e brilhante que provoca um estrondo sônico ao cair.

A Defesa Civil do Condado de Henry informou que um pedaço do meteorito atingiu uma casa em McDonough, abrindo um buraco no telhado. Não houve registro de feridos.

O caso

Um meteoro surpreendeu moradores do sudeste dos Estados Unidos ao cruzar os céus em plena luz do dia nesta quinta-feira (26). O fenômeno, classificado como um fireball (bola de fogo), foi acompanhado em várias partes dos Estados Unidos.





De acordo com a NASA e a American Meteor Society, o meteoro entrou na atmosfera por volta das 12h30 no horário local, explodindo sobre o condado de Newton, ao norte de Atlanta. O evento foi captado até mesmo por satélites meteorológicos, que detectaram um pulso de luz intensa na região, apesar da ausência de tempestades.

Imagens de câmeras de segurança e vídeos gravados por celulares mostram um clarão cortando o céu seguido de um estrondo semelhante a uma explosão. Em Henry County (Geórgia), um objeto metálico perfurou o telhado de uma residência, atravessou o forro e causou danos no piso da casa. Especialistas acreditam se tratar de um fragmento do meteoro.