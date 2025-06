Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Alistamento militar é obrigatório para homens que completam 18 anos





O prazo para o alistamento militar obrigatório masculino termina nesta segunda-feira (30), para os nascidos em 2007. A data limite também vale para as mulheres nascidas no mesmo ano que desejam, voluntariamente, se alistar para o serviço militar.

Ao todo, são ofertadas 1.465 vagas femininas. O alistamento pode ser feito online ou presencialmente em uma Junta de Serviço Militar (JSM) dos municípios com unidades militares participantes.

Como se alistar?

Tanto os homens e mulheres que completaram ou vão completar 18 anos em 2025 podem se alistar pelo site oficial do Exército, disponível neste link.

Para os alistamentos presenciais, é possível consultar a JSM mais próxima de você e em seu município. O site disponibiliza uma área para consulta de disponibilidade. Para acessar, basta clicar aqui.

As mulheres que desejam se alistar precisam residir em um dos municípios contemplados com vagas, e ter comprovante de residência e documento oficial com foto.

Após o alistamento, o recrutamento conta com mais quatro etapas: seleção geral, seleção complementar, designação e incorporação.

É pelo processo de recrutamento que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica selecionam e renovam a maior parte de seus efetivos.

Mulheres podem se alistar desde o ano passado

Desde 2024, mulheres que completam 18 anos podem se alistar às Forças Armadas





Desde 2024, as mulheres que completam 18 anos podem se alistar às Forças Armadas. Antes, as brasileiras só podiam entrar para o serviço militar através de concursos para suboficiais e oficiais.

As mulheres representam hoje 10% do efetivo nas três Forças, com 37 mil militares. No alistamento deste ano, são 1.010 vagas femininas para o Exército, 300 para a Força Aérea e 155 para a Marinha.

As que desejam se alistar podem escolher em qual delas desejam atuar, e a opção será avaliada durante o processo de acordo com o perfil e local de atuação de cada candidata.





Municípios com vagas femininas

Atualmente, as vagas estão distribuídas em 28 municípios com unidades militares das três Forças, de 13 estados, além do Distrito Federal. O Ministério da Defesa informou que só vai recrutar mulheres neste ano para quartéis que já tenham capacidade de recebê-las, com estruturas adaptadas. Veja: