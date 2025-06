Reprodução/FAB Aviões da FAB impedem tráfico internacional





A Força Aérea Brasileira (FAB) ajudou a localizar, neste sábado (31), uma embarcação semissubmersível que seria usada para transportar cocaína da Amazônia com destino à Europa.

A operação inédita, realizada pela Polícia Federal na região da Ilha de Marajó (PA), contou com tecnologia de ponta: aeronaves da FAB equipadas com sensores especiais, imagens de satélite de alta resolução e sistemas de inteligência artificial foram fundamentais para identificar movimentações suspeitas.

Durante a missão de reconhecimento, aviões R-99 da FAB detectaram estruturas navais camufladas entre galpões ribeirinhos e rotas logísticas incomuns nos rios da região. As imagens obtidas do ar e do espaço permitiram o avanço das investigações e a atuação direta das forças de segurança no local.

O uso de ferramentas tecnológicas se intensificou após a interceptação de uma embarcação semelhante em Portugal, em março de 2025. Desde então, a análise integrada de imagens orbitais e dados eletrônicos passou a ser realizada por equipes da FAB e da PF.

O cruzamento dessas informações revelou tanto a fabricação clandestina das embarcações no Brasil quanto o seu destino transatlântico.

A Ilha de Marajó, por conta do isolamento geográfico, é vista como um ponto estratégico para o tráfico internacional, o que exige ações mais sofisticadas por parte das autoridades.

Segundo a Lei Complementar nº 136/2010, é função subsidiária das Forças Armadas atuar de forma preventiva e repressiva em fronteiras e águas interiores, em coordenação com outros órgãos do Executivo, no combate a crimes ambientais e transfronteiriços.