Reprodução/PCSC A varredura no local do acidente; na sede da empresa, o piloto orienta a reconstituição da queda









A Polícia Civil de Santa Catarina, com a participação da Polícia Científica, realizou, nesta quinta-feira (26), a reconstituição da queda do balão em Praia Grande (SC), no último sábado (21), que matou oito pessoas.

A operação aconteceu com base na versão contada pelo piloto.

Também foi feita uma varredura técnica no local do acidente e análise dos destroços.

Participaram da ação oito peritos da Polícia Científica e cinco policiais civis.

De acordo com o delegado de Santa Rosa do Sul, Rafael Chiara, durante a varredura no local da queda, foi encontrado o maçarico que era a última peça ainda não localizada e considerada essencial para as análises periciais.

Segundo o piloto, o maçarico que incendiou estava no piso do cesto.

Depois disso, a equipe seguiu para a reconstituição do acidente, que foi feito na sede da empresa responsável pelo voo, utilizando os equipamentos e um cesto semelhantes ao do balão envolvido na tragédia.

O piloto apresentou uma simulação da dinâmica do acidente que fez oito vítimas fatais, conforme sua versão dos fatos.

Ainda durante a tarde, os peritos analisaram os destroços que estão armazenados em um espaço cedido pela Prefeitura de Praia Grande, o que permitirá a conclusão dos laudos técnicos pendentes.





Segundo o delegado Chiara informou, foram ouvidas mais de 20 pessoas nas investigações, entre elas todas os sobreviventes, o piloto, funcionários da empresa de voo e também o proprietário da fabricante do balão, que contribuiu com informações técnicas importantes para o inquérito.

Esta fase de oitivas está encerrada.

A Polícia Civil aguarda agora o resultado do trabalho da Polícia Científica, com a finalização dos laudos periciais.