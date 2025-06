Reprodução Queda de balão deixou ao menos oito mortos

O piloto Elvis de Bem Crescêncio, que conduzia o balão envolvido no acidente em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, está no centro das investigações conduzidas pela Polícia Civil e pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O desastre, que aconteceu na manhã deste sábado (21), deixou oito mortos e ao menos cinco pessoas feridas.

Orientação a passageiros

De acordo com depoimentos colhidos pela polícia, o piloto agiu rapidamente no momento em que o incêndio começou dentro do cesto da aeronave. Segundo o agente Tiago Lemos, da Polícia Civil, Elvis pediu que os passageiros pulassem do balão assim que ele conseguiu aproximá-lo do solo. Treze pessoas conseguiram se lançar para fora e sobreviveram.

Ainda segundo os relatos, algumas vítimas não conseguiram saltar a tempo, devido ao avanço das chamas. Com a redução de peso após a saída de parte dos ocupantes, o balão voltou a subir, e outras quatro pessoas morreram ao cair de grande altura. As últimas quatro vítimas fatais ficaram presas no cesto e morreram carbonizadas.

O piloto sobreviveu ao acidente. Segundo o advogado dele, Clovis Raupp Scheffer, tanto Elvis quanto toda a tripulação sempre prezaram pela segurança nos voos. A informação foi confirmada em entrevista ao 'Portal Agora'.

Possibilidade de indiciamento por homicídio



Durante uma coletiva de imprensa, o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, afirmou que tanto o piloto quanto o proprietário da empresa responsável pelo voo podem ser responsabilizados criminalmente, caso as investigações apontem indícios de homicídio, seja doloso ou culposo.

"A Polícia Civil de Santa Catarina cumprirá a investigação dos fatos e verificará se emergem práticas criminosas e, por consequência, indiciamentos" , afirmou o delegado. A apuração deve considerar desde as condições da aeronave até a conduta dos responsáveis no momento da emergência.

Piloto e empresa estão sob investigação da Anac



Em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil informou que tanto o piloto quanto a tripulação e a empresa responsável pelo balão estão sendo formalmente investigados. A Anac também confirmou que a aeronave estava com a documentação em dia, assim como as licenças do piloto, o que permitia a realização do voo.

Segundo a agência, medidas administrativas já foram adotadas e os desdobramentos do caso seguem sendo acompanhados de perto. O objetivo é apurar se houve falha operacional, manutenção inadequada ou descumprimento de normas de segurança.