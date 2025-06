Reprodução/redes sociais Balão pegou fogo no ar na manhã deste sábado (21)





Um balão com 21 pessoas dentro pegou fogo no ar e caiu na Praia Grande, no sul de Santa Catarina, na manhã deste sábado (21). Segundo os bombeiros, pelo menos oito pessoas morreram no acidente e outras 13 foram resgatadas com vida.

As vítimas estão sendo atendidas no local e transferidas para hospitais próximos. Os bombeiros também informaram que aproximadamente 20 militares estão na ocorrência. Imagens postadas nas redes sociais mostram o momento em que o balão pega fogo no ar e começa a cair.





O balão caiu em uma unidade de saúde local, segundo informações do Corpo de Bombeiros confirmadas ao Portal iG. Confira a atualização dos militares, emitida às 10h55, antes da atualziação do número de mortos:

"O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) está, neste momento, atendendo a uma ocorrência de queda de balão no município de Praia Grande, no sul do estado, ocorrida na manhã deste sábado, 21/06. A corporação confirma 8 óbitos no local e 13 sobreviventes, que já foram encaminhados a hospitais próximos pelo CBMSC e pelo SAMU. No balão de turismo, estavam 21 pessoas, incluindo o piloto. Todas as vítimas estão sendo atendidas e avaliadas por nossas equipes. Se necessário, outros bombeiros militares, inclusive binômios (cão de busca e bombeiro), estão prontos para realizar buscas na região. O CBMSC atua com aproximadamente 20 bombeiros e 7 viaturas no local."

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), publicou nas redes sociais que as equipes de resgate seguem nas buscas pelas vítimas: "Estamos todos consternados com o acidente".

Estamos todos consternados com o acidente envolvendo um balão em Praia Grande, na manhã deste sábado. Nossa estrutura de resgate já está no local. Informações preliminares apontam que haviam 22 pessoas a bordo. Até o momento, temos a confirmação de 8 óbitos e 2 sobreviventes…— Jorginho Mello (@jorginhomello) June 21, 2025





Nas redes sociais, o deputado federal Daniel Freitas (PL-SC) lamentou o trágico acidente. Segundo ele, o balão caiu em cima de uma unidade de saúde.

A região da Praia Grande, no extremo sul de Santa Catarina, é famosa pela prática do balonismo. No momento do acidente, o cúe estava limpo, sem nuvens. As causas do acidente ainda vão ser apuradas.

*Reportagem em atualização