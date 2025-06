Reprodução/Corpo de Bombeiros SC Equipes de resgate no local da queda do balão









A Polícia Civil de Santa Catarina está trabalhando para identificar as vítimas fatais da queda de um balão tripulado que ocorreu nesta manhã de sábado (21), na cidade de Praia Grande, no Sul de Santa Catarina (SC).

Conforme informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros do estado, quatro pessoas morreram carbonizadas e outras quatro, em decorrência da queda do cesto em chamas.

De acordo com tenente-coronel Zevir Cipriano Junior, ao identificar o fogo no cesto do balão, o piloto tentou uma manobra de pouso, se aproximou do solo e orientou os ocupantes para que elas pulassem.

Reprodução/Corpo de Bombeiros SC Corpo de Bombeiros chega ao ponto da queda do balão

Com essa manobra, 13 pessoas, entre elas o próprio piloto, conseguiram pular.

Oito delas não conseguiram saltar e acabaram permanecendo no balão que, mais leve e com o fogo em sua base, subiu novamente.

Quatro desses ocupantes morreram carbonizadas no cesto e outros quatro pularam e morreram em decorrência da altura da queda.

“Quando nossas equipes chegaram ao local do acidente, encontramos a área já isolada pela Polícia Militar. Quatro vítimas carbonizadas estavam dentro no cesto e as outras quatro estavam bem próximo”, afirmou o tenente-coronel.

As equipes de resgate encaminharam as outras 13 vítimas com ferimentos e possíveis fraturas aos hospitais de referência.





Segundo o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, três vítimas carbonizadas foram encontradas abraçadas no cesto.

Em publicação na sua rede social X(antigo Twitter), ele disse que a situação “dói na alma” e lamentou a propagação de fake news envolvendo as vítimas.

As investigações continuam. A perícia vai trabalhar para identificar as vítimas carbonizadas por meio de exames de DNA.

Aquela região de Santa Catarina é conhecida como a Capadócia brasileira.