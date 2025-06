Reprodução/redes sociais Vítimas da queda de balão em Praia Grande





As oito vítimas que morreram no acidente de balão em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, foram identificadas pelas autoridades. Entre os mortos estão dois casais, um médico, um treinador de patinação artística e uma mãe e sua filha.

O médico oftalmologista Andrei Gabriel de Melo, que atendia em quatro cidades da região de Fraiburgo, está entre os mortos. Em nota, a prefeitura local lamentou a perda e prestou solidariedade aos familiares.

De Blumenau, Leise Parizotto, médica da rede pública, também está entre as vítimas, ao lado da mãe, Leane Elizabeth Herrmann. Segundo a prefeitura, Leise atuava na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Tribess.

Outro casal identificado é o de Everaldo da Rocha e Janaína Moreira, integrantes da Paróquia São João Batista, da Diocese de Joinville. A comunidade religiosa divulgou uma nota expressando pesar e apoio aos familiares.

Juliane Jacinta Sawicki e Fábio Luiz Izycki também estavam no balão e morreram na tragédia. Amigos e familiares deixaram mensagens emocionadas nas redes sociais. “A alegria de vocês era contagiante, continuem assim lá no céu”, escreveu uma amiga.

A oitava vítima é Leandro Luzzi, diretor técnico da Federação Catarinense de Patinação Artística. Em comunicado, a federação descreveu Luzzi como um profissional dedicado e disse que sua morte deixa uma “lacuna irreparável”.

O acidente ocorreu no sábado (21), quando um incêndio atingiu o balão durante o voo. Parte dos passageiros conseguiu saltar antes da aeronave voltar a subir e cair em chamas. A Polícia Civil e os órgãos de perícia seguem investigando as causas da tragédia.