Reprodução/ DC Governo estadual vai reativar o abrigo solidário na Estação Pedro II do Metrô









A passagem de uma frente fria, prevista para esta segunda-feira (23), deverá provocar fortes chuvas em diversas regiões de São Paulo. Na sequência da chegada da frente fria, uma massa de ar polar seguirá pelo estado, trazendo nova onda de frio intenso.

O alerta é da Defesa Civil Estadual e vale para todo o território paulista

De acordo com a previsão, a primeira semana de inverno deve começar com raios, rajadas de vento e queda de granizo em pontos isolados, o que aumenta o risco de transtornos como alagamentos, quedas de árvores entre outros.

As regiões de Presidente Prudente, Araçatuba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Araraquara, Bauru e Marília devem registrar chuvas e rajadas de vento com intensidade moderada.

Já as regiões de Itapeva, Registro, Campinas, Sorocaba, Capital, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba e todo o litoral paulista devem se preparar para chuvas e ventos com forte intensidade, exigindo atenção redobrada da população.

Frio intenso

Com o avanço da frente fria, entre terça-feira (24) e quarta-feira (25), conforme alerta da Defesa Civil, uma massa de ar polar deverá provocar uma queda acentuada das temperaturas em todo o Estado, com destaque para as madrugadas, quando são esperadas as menores mínimas.

Estão previstas temperaturas mínimas de 3°C no Vale do Ribeira e na Região de Itapeva, com condição para geadas; 4°C na Serra da Mantiqueira, também com possibilidade de geadas; 6°C no Vale do Paraíba e nas regiões de Presidente Prudente e Marília; 7°C na Região Metropolitana de São Paulo e nas regiões de Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara; 8°C nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto; 9°C nas regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto; 11°C no Litoral Norte e 12°C na Baixada Santista.

Atenção especial

Diante desse cenário, a Defesa Civil reforça a importância de atenção especial às pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas em situação de rua, que são mais suscetíveis aos efeitos do frio intenso.

Além disso, em caso de tempestades, a orientação é evitar áreas alagadas, não se abrigar debaixo de árvores, afastar-se de janelas e estruturas metálicas e, se possível, permanecer em local seguro até o término da instabilidade.

Abrigo Solidário

Como medida de proteção durante a passagem da frente fria, o Governo de São Paulo, por meio da Defesa Civil do Estado, em parceria com o Metrô de São Paulo, Secretaria dos Transportes Metropolitanos, Secretaria de Desenvolvimento Social e Fundo Social, ativará o Abrigo Solidário na Estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô.





O espaço funcionará das 19 horas e segunda-feira (23) até as 8 horas de quarta-feira (25), oferecendo acolhimento emergencial para pessoas em situação de rua.

Serão disponibilizados colchões, cobertores, kits de higiene, além de alimentação e atendimento social, além de abrigo e alimento também para os pets.

No período da manhã, os acolhidos receberão um ticket para tomarem café da manhã no restaurante Bom Prato da Rua 25 de Março.

De acordo com o Defesa Civil Estadual, a iniciativa tem como objetivo garantir proteção e abrigo durante o período mais crítico de frio.