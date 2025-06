Reprodução/X Neve em Gramado/RS

A semana começou com mudanças expressivas no clima em diversas regiões do Brasil. O avanço de uma frente fria de grande intensidade, associada a um ciclone extratropical, tem provocado ventos fortes, risco de temporais e até possibilidade de neve em pontos da Região Sul.

De acordo com a Climatempo, rajadas de vento entre 71 km/h e 90 km/h devem atingir os três estados do Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo ao longo desta segunda-feira (22). No litoral da Região Sul, as rajadas podem ser ainda mais intensas, chegando a 100 km/h em alguns momentos.

Minas Gerais, Rio de Janeiro, sul de Goiás, Mato Grosso e Rondônia também devem sentir os efeitos da ventania, com rajadas variando entre 51 km/h e 70 km/h. Em áreas de serra, como São Joaquim, Urupema e Urubici, a combinação de frio e umidade mantém o risco de neve e chuva congelada.

Além dos ventos, o ciclone provoca instabilidade. O tempo deve continuar chuvoso em grande parte do Sul, com atenção redobrada para temporais principalmente no norte e na Serra do Rio Grande do Sul, além de Santa Catarina e Paraná, principalmente durante a manhã.

No Sudeste, a chuva ganha força no Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e extremo sul do Rio de Janeiro ao longo da tarde. Em São Paulo, os temporais devem ocorrer ainda durante o dia. Já na capital fluminense, o tempo segue quente e ensolarado até o início da noite, quando há previsão de chuva fraca a moderada.

Em estados como Goiás e Mato Grosso, há possibilidade de pancadas isoladas de chuva, com chance de temporais, especialmente na região de Cuiabá. Por outro lado, áreas como o norte de Goiás, Brasília, norte de Minas, oeste da Bahia, sul do Tocantins e sul do Piauí continuam com tempo seco e céu aberto.

No litoral do Nordeste, o alerta é para o risco de temporais entre Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Recife e Maceió devem enfrentar chuva forte nas próximas horas.

Já na Região Norte, o padrão segue típico: dia abafado, com sol entre nuvens e pancadas fortes de chuva em cidades como Manaus, Macapá e Belém.