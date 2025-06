Reprodução/Redes Sociais Giovanni Quintella Bezerra













O ex-anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável contra duas pacientes. Os crimes ocorreram em julho de 2022, no Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A sentença, proferida pela 2ª Vara Criminal da cidade, inclui ainda a obrigação de pagar R$ 50 mil por danos morais a cada uma das vítimas.

A denúncia teve início após a equipe do hospital registrar em vídeo o momento em que Giovanni cometia abuso sexual contra uma mulher sedada durante o trabalho de parto. A gravação levou à sua prisão em flagrante. No mesmo dia, segundo a Justiça, ele também violentou outra paciente sob os mesmos métodos anestésicos.

A decisão judicial negou o pedido da defesa para que o condenado recorresse em liberdade. Desde a prisão, ele está custodiado no presídio Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Em nota oficial, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) confirmou a condenação e destacou a gravidade dos crimes cometidos. “O anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi condenado a 30 anos de prisão, em regime fechado, por estupro de vulnerável contra duas mulheres. A decisão é da 2ª Vara Criminal de São João de Meriti. Em julho de 2022, o médico foi preso em flagrante após ser pego abusando de uma mulher durante o parto no centro cirúrgico do Hospital da Mulher Heloneida Studart”, diz o comunicado do TJ-RJ.

O caso gerou grande repercussão nacional, especialmente por ocorrer em um ambiente hospitalar, em que as pacientes estavam em situação de total vulnerabilidade e confiando seus cuidados a profissionais de saúde.

Em dezembro de 2023, Giovanni Quintella teve seu registro profissional cassado pelo Conselho Federal de Medicina, sendo definitivamente proibido de exercer qualquer função na área médica em todo o país.