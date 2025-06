Reprodução Instagram Tubarão branco invade gaiola e deixa mergulhador em pânico





Um incidente de tirar o fôlego foi registrado próximo à I lha Guadalupe, no México, quando um grande tubarão branco colidiu com uma gaiola de mergulho contendo um turista em seu interior. O animal, ao atacar uma isca colocada nas proximidades da estrutura, acabou desorientado e atravessou acidentalmente as barras metálicas da gaiola.





De acordo com especialistas, os grandes tubarões brancos dependem da visão para localizar suas presas e podem sofrer cegueira momentânea no instante do ataque, o que pode explicar a colisão com a estrutura.

Sem conseguir recuar, já que essa espécie não consegue nadar para trás, o tubarão acabou forçando a entrada na gaiola, criando um momento de tensão extrema para o mergulhador.





Apesar da cena impressionante, o turista conseguiu sair ileso. O tubarão eventualmente conseguiu se libertar e nadou para longe sem apresentar comportamento agressivo adicional.

O episódio reacendeu debates entre os internautas sobre a segurança dos passeios de observação de tubarões e os limites do turismo de aventura em habitats naturais.