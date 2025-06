Reprodução/ U.S Border Patrol Túnel México-EUA













Agentes da patrulha de fronteira dos Estados Unidos descobriram um túnel subterrâneo em construção que ligava uma residência em Tijuana, no México, à região de San Diego, na Califórnia. A passagem clandestina, segundo as autoridades, era destinada ao transporte de drogas de forma invisível aos sistemas tradicionais de fiscalização.

A estrutura foi localizada no início de abril por membros da equipe especializada da Patrulha de Fronteira do Setor de San Diego, conforme comunicado divulgado em 18 de junho pela Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP). Ao inspecionarem o local, os agentes encontraram um túnel equipado com sistema elétrico, iluminação e trilhos de metal projetados para mover grandes volumes de contrabando.

De acordo com o USA TODAY, o túnel se estendia por cerca de 2.918 pés — pouco mais de 890 metros — e avançava mais de 300 metros dentro do território norte-americano. Com dimensões de aproximadamente 1 metro de altura e 70 centímetros de largura, a estrutura alcançava uma profundidade de até 15 metros. No lado mexicano, no bairro Nueva Tijuana, o acesso ao túnel havia sido recentemente disfarçado com azulejos, segundo informações das autoridades locais.





"À medida que fortalecemos nossas fronteiras terrestres, aéreas e marítimas, não é surpresa que organizações criminosas e até grupos terroristas estrangeiros recorram a túneis subterrâneos", afirmou Jeffrey D. Stalnaker, chefe interino da patrulha do Setor San Diego. "Interromper essas rotas de tráfico é essencial para proteger vidas americanas."

Histórico de túneis entre os dois países

A descoberta recente não é um caso isolado. Desde 1995, mais de 95 túneis foram encontrados apenas na região de San Diego. De acordo com a CBP, a estrutura mais recente será preenchida com milhares de litros de concreto para garantir sua inutilização permanente.

Em 2020, agentes descobriram o que consideraram o maior túnel já identificado na fronteira sudoeste: com 1.309 metros de extensão, a passagem ligava Tijuana ao distrito industrial de Otay Mesa, em San Diego. Esse túnel possuía elevador, sistema de ventilação forçada e um complexo sistema de trilhos. No mesmo ano, mais de 2 toneladas de drogas foram apreendidas em outro túnel que também cruzava a fronteira.