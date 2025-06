reprodução/Polícia Civil São Bernardo foi morto a tiros por ex-marido da tutora; Polícia Civil prendeu o suspeito





Um homem de 36 anos foi preso na última segunda-feira (16) após matar o cachorro da ex-esposa com diversos tiros, durante uma discussão entre os dois, em Manaus.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas, o autor dos disparos e a ex-mulher são vizinhos e estavam no pátio da residência da tutora do cachorro no dia do crime. Os dois teriam discutido e, ao se irritar, o homem teria atirado diversas vezes contra o animal, da raça São Bernardo.

Animal morreu na hora

Segundo o delegado Guilherme Antoniazzi, adjunto da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), um dos tiros acertou a cabeça do cachorro, que morreu na hora.

“O cão era dócil e convivia rotineiramente com a família da ex-companheira do homem. No momento do crime, o ex-casal iniciou uma discussão, e em um momento de irritação com a mulher, o autor cometeu o crime em face do animal”, disse o delegado.





O crime aconteceu em 27 de outubro do ano passado, e a mulher denunciou o ex-marido no dia seguinte. A Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi efetuada nesta semana. A arma do crime não foi encontrada.

O homem será indiciado pelo crime de maus-tratos com animal e está à disposição da Justiça.