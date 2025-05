Reprodução Facebook/Akarapon Wanason Homem de Bangcoc solta cobras em condomínio para protestar contra cachorro barulhento de vizinho





Um morador de Bangkok, capital da Tailândia, liberou duas grandes cobras no corredor do seu condomínio em um protesto bastante radical contra o cachorro barulhento de um vizinho, gerando indignação em um vídeo que viralizou nas redes sociais. As informações são do Bangkok Post.

As imagens, amplamente compartilhadas no Facebook esta semana, mostram as cobras deslizando pelo chão do corredor, assustando os moradores e atraindo grande atenção online.

O dono das cobras afirmou que o ato foi uma resposta a uma briga que já dura dois anos com um vizinho que mantém um cachorro, desrespeitando a regra do prédio que proíbe animais.

Mesmo após várias reclamações dos moradores, a administração do condomínio supostamente não tomou nenhuma providência.

"Hoje trouxe duas. Amanhã trago mais", declarou ele em uma postagem no Facebook, que conta com milhões de visualizações.

Após o episódio, a administração do condomínio interveio, multando o dono do cachorro em ฿10 mil (cerca de R$ 1.717,89) e determinando a retirada do animal.





O morador que soltou as cobras recebeu uma advertência formal e foi obrigado a remover os répteis do local.

A administração reforçou que a política de proibição de animais permanece em vigor e pediu que todos os condôminos respeitem as regras.

Confira o vídeo das cobras soltas no prédio: