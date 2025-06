Reprodução Doença em animais domésticos não é considerada um novo surto





Mais de 100 galinhas de criação doméstica morreram por gripe aviária em Santo Antônio da Barra, Goiás, segundo confirmação da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) publicada no sábado (14).

O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (13), após análises realizadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA) do Ministério de Agricultura e Pecuária (Mapa).

A suspeita foi comunicada à Agrodefesa em 9 de junho, após a morte de cerca de 100 galinhas com sinais da doença, como asas caídas, secreção nasal, dificuldade para respirar, apatia, diarreia e inchaço no rosto. Outras 80 aves foram sacrificadas, e a propriedade foi imediatamente embargada.

Local embargado

Divulgação/Agrodefesa Trabalho de contenção da doença feito pela Agrodefesa





Para conter o avanço do vírus, foi instalado no município um Centro de Operações de Emergência Zoossanitária (Coezoo), que coordena as ações de campo em cerca de 180 propriedades da região.

No embargo, a propriedade tem suas atividades suspensas para evitar a propagação da gripe aviária. Entre as medidas adotadas estão a instalação de barreiras sanitárias, desinfecção de veículos, restrição ao trânsito de aves, ovos e materiais avícolas, além da suspensão temporária de feiras e exposições com aves vivas.

Caso isolado

O presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos, afirmou que a confirmação da gripe aviária em aves de subsistência não altera o status sanitário do Brasil junto à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

Segundo ele, como não há envolvimento de granjas comerciais, as exportações de carnes e ovos também não são afetadas, já que o risco é considerado baixo pelos países importadores.

“Mesmo sendo um caso isolado, sem impacto no comércio de produtos avícolas, a confirmação reforça a importância de intensificar as medidas de contenção e vigilância” , destaca Ramos. “Já mobilizamos nossas equipes para atuar na área afetada, com ações de controle sanitário, investigação epidemiológica e reforço das orientações à população”.

Ele também reforça que a gripe aviária não representa risco à saúde humana, desde que não haja contato direto com aves doentes, e que o consumo de carne de frango e ovos continua seguro.





Contenção da doença

A Agrodefesa segue um plano de contingência para a Influenza Aviária (H5N1) com apoio da Defesa Civil e da prefeitura de Santo Antônio da Barra. Nas ações, estão incluídas a implantação de vigilância no raio de 10 quilômetros ao redor do foco, com monitoramento intensivo do trânsito de aves, e a conscientização de produtores, profissionais, imprensa e moradores sobre os riscos da gripe aviária, bem como as formas de prevenção e a importância de notificar casos suspeitos.

De acordo com a Agrodefesa, outro caso que também havia sido notificado no dia 9 de junho, em Montes Claros de Goiás, testou negativo para a Influenza Aviária.