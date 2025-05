Reprodução Focos de gripe aviária foram registrados nos municípios de Montenegro e Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul





O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), anunciou que a granja do município gaúcho de Montenegro, onde foi identificado um foco de gripe aviária, concluiu a limpeza e a desinfecção. A informação foi divulgada através das redes sociais de Leite na noite desta quarta-feira (21).

Ainda segundo o chefe do Executivo gaúcho, nesta quinta-feira (22) se inicia o protocolo do vazio sanitário de 28 dias. Assim como a desinfecção, a próxima etapa também é acompanhada da supervisão técnica do Serviço Veterinário Oficial do RS. Veja o anúncio:

Granja de Montenegro com foco de gripe aviária acaba de ter limpeza e desinfecção concluídas com rigorosa supervisão técnica do Serviço Veterinário Oficial do RS. Vazio sanitário de 28 dias começa a partir desta quinta (22/5). Seguimos firmes na defesa sanitária do nosso estado — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) May 21, 2025





Vazio Sanitário

O vazio sanitário é um protocolo de limpeza sanitária que mantém uma área, instalação ou propriedade livre dos hospedeiros do vírus — neste caso, as aves — por um período contínuo. Esse procedimento reforça os cuidados para que a gripe aviária não retorne ao local e cause reinfecção.

O prazo de 28 dias corresponde ao ciclo do vírus H5N1, segundo o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária. O conceito é também muito utilizado na agricultura, para controle de pragas em plantações.

Inspeções concluídas

Além da desinfecção, as inspeções nas 540 propriedades rurais no raio de 10 km do foco do vírus já haviam sido concluídas na terça-feira (20), anunciou o governo estadual. Sete barreiras sanitárias que funcionam 24 horas por dia foram montadas para um maior controle da região.

O Rio Grande do Sul ainda tem três casos de suspeita de gripe aviária em investigação: em Triunfo, Gaurama e Derrubadas. As amostras das aves destes locais estão sob análise do Laboratório Federal de Diagnóstico Agropecuária, em Campinas (SP).





O anúncio do governador Eduardo Leite até o momento não foi confirmado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Vale lembrar que cerca de 17 países suspenderam a compra dos frangos brasileiros devido ao foco de gripe aviária.

Na manhã de quarta-feira, o Mapa divulgou atualizações dos países que mantêm as exportações suspensas, divididos entre a suspensão total do Brasil, em nível estadual (Rio Grande do Sul) e em nível municipal (Montenegro).