Reprodução/Construa Sul Jorginho Mello (PL), governador de SC, fez discurso separatista em tom de brincadeira





O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), sugeriu, em tom de "brincadeira", a criação de um "país do Sul", durante um discurso no evento “Construa Sul 2025”.

A fala foi feita durante uma apresentação do evento, ao lado do governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), e do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD). Mello elogiou os dois, os chamando de "presidenciáveis".

Durante a fala, o governador catarinense disse rindo que "o Sul é nosso país", provocando risos e aplausos da plateia e dos outros chefes do Executivo.

"Temos dois candidatos à Presidência da República aqui. Daqui a pouco, se o negócio não funcionar muito bem lá para cima, nós passamos uma trena para o lado de cá e fazemos 'o Sul é nosso país', né?", comentou Jorginho Mello.

Veja o momento da fala:

Em tom de brincadeira, o governador Jorginho Mello sugeriu separar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul do resto do país: "Passamos a trena e fazemos o país do Sul". No dia que fizerem isso arrumo minhas malas imediatamente. 😂 pic.twitter.com/ws4zU6W6OK— Sidnelson (@SidnelsonEu) June 15, 2025





Construa Sul

O discurso no evento, promovido pela CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) e entidades da Região Sul do Brasil, aconteceu na última quinta-feira (12).

O Construa Sul foi um evento exclusivo para 500 pessoas, entre empresários, autoridades públicas de todas as esferas de governo e formadores de opinião em Curitiba.

A fala foi feita após o debate sobre uma união dos estados do Sul e do Mato Grosso do Sul, em que Jorginho comentou que "têm sul, está conosco" — em referência ao nome do estado da região Centro-Oeste.

Repercussão

O vídeo com o trecho circulou rapidamente em perfis políticos e páginas de notícias. Enquanto alguns internautas trataram a fala como uma piada inofensiva, outros a consideraram ousada diante da atual polarização política no país.





Apesar do tom descontraído, a declaração reforça um discurso regionalista que vem ganhando força no Sul do Brasil, impulsionado por críticas à atuação do governo federal em áreas como infraestrutura, segurança e repasses de verbas.

Durante o encontro, os três governadores do Sul destacaram a parceria entre os estados, com foco em ações conjuntas nas áreas de defesa civil e infraestrutura regional.