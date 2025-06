Reprodução/redes sociais A empresária Daniela Ghizi de Jesus,35 anos, foi encontrada com um tiro no peito









A empresária Daniela Ghizi de Jesus, 35 anos, foi morta com um tiro no peito, na noite dessa segunda-feira (9), no apartamento onde morava, em Criciúma, em Santa Catarina . Seu filho, de 6 anos, testemunhou o crime.

O autor do disparo teria sido seu ex-companheiro, que também foi encontrado morto no local, com marca de um disparo na cabeça.

De acordo com as autoridades que atenderam a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por vizinhos da empresária, que ouviram gritos no apartamento, por volta das 18h15, no bairro Mina União.

Uma equipe seguiu até o local para averiguar a denúncia de violência doméstica, no entanto, encontraram a empresária já sem vida, no sofá da sala.

O suspeito, que ainda tinha sinais vitais quando a polícia chegou, foi levado ao Hospital São José, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado por volta das 20h.

A arma utilizada no crime foi encontrada ao lado do homem.





A criança de 6 anos estava no local, sem ferimentos, e foi entregue ao pai biológico.

Ainda de acordo com a PM, testemunhas relataram que a vítima e o autor mantiveram um relacionamento por cerca de oito meses, encerrado recentemente.

Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), a suspeita é de feminicídio; o homem tenha tirado a própria vida após matar a ex-companheira.

A empresária era conhecida na região por ser dona de um empreendimento no ramo da estética.