Marcela Gonzaga/ Portal iG Temperatura sobe nesta semana





Após uma segunda semana de junho com frio intenso, o Centro-Sul do Brasil volta a esquentar nos próximos dias. Segundo o Climatempo, não há previsão de onda de calor.

A atual onda de frio se afasta do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Com uma mudança na circulação de ventos em vários níveis da atmosfera, as temperaturas vão subir.

Temperaturas máximas nas capitais

Em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, os termômetros passam um pouco dos 20ºC mesmo com a presença de nebulosidade e chuva.

Em São Paulo, a temperatura pode chegar aos 27ºC na próxima quinta-feira (19); Já no Rio de Janeiro, a terceira semana do mês vai terminar com registros em torno dos 30ºC.

Temperaturas de até 27°C poderão ser observadas na região de Belo Horizonte e até 28°C em Vitória, aponta o Climatempo.

No Centro-Oeste, Campo Grande e Goiânia vão ter temperaturas um pouco acima dos 30ºC, enquanto Cuiabá pode chegar aos 35ºC.

Mudança atmosférica

A mudança na circulação dos ventos sobre o centro-sul do Brasil deve impedir, por alguns dias, a chegada de novas massas de ar frio de origem polar, segundo meteorologistas do Climatempo.





No Sudeste e no Centro-Oeste, o predomínio de sol e a atuação de ventos quentes provenientes da região Norte devem contribuir para a elevação das temperaturas.

A segunda quinzena de junho começa com alerta para temporais no sul do Brasil e em Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas em áreas que vão do leste do Mato Grosso do Sul, passam pelo oeste de São Paulo e vão até as faixas litorâneas do Paraná e Santa Catarina.