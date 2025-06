Roberto Parizotti/FotosPublicas Frio vai atingir a capital paulista no fim de semana

A influência de uma frente fria vai marcar o clima no Brasil neste fim de semana, com muita chuva no Sul, frio intenso no Sudeste e mudanças pontuais no Centro-Oeste.

O sistema frontal, que se forma no sábado (14) no Sul do país, avança até o estado de São Paulo no domingo (15), acompanhado de chuvas e de mais intensidade para o ar polar, que mantém as temperaturas baixas em boa parte do Sudeste e do Centro-Sul do país.

Segundo a Climatempo e a MetSul, a instabilidade será maior no Rio Grande do Sul, com chance de acumulados elevados e risco de transtornos.

Veja como o tempo deve se comportar em cada região:

Sudeste

São Paulo continua com madrugadas geladas. A capital pode registrar mínimas próximas dos 8 °C até sábado (14), com sensação térmica inferior a 5 °C em bairros mais altos.

No domingo (15), uma frente fria chega ao oeste paulista durante a madrugada, com chuvas intensas e risco de tempestades com granizo em pontos isolados. Pela manhã, a frente já perde força, mas ainda provoca chuvas de fraca a moderada intensidade no oeste, centro e sul do estado. À tarde, a frente atinge a região da capital, mas com chuvas leves e pontuais.

Em Minas, a previsão também aponta frio intenso: segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), desta sexta até domingo, as mínimas podem chegar a 7 °C em Belo Horizonte e em outras cidades do interior, especialmente as do sul mineiro.

Este deve ser o último sistema frontal com força para chegar ao Sudeste nos próximos 10 dias. Com isso, o tempo pode esquentar aos poucos a partir da semana seguinte. Para o domingo, as máximas em SP podem chegar aos 20 °C e, na próxima semana, há previsão de temperaturas próximas dos 28 °C nas capitais do Sudeste.

Sul

O tempo vira no Sul com previsão de chuvas fortes a partir de sábado (14). O sistema que se forma sobre a região traz alta umidade e risco de temporais, principalmente no Rio Grande do Sul, segundo a MetSul.

Modelos meteorológicos apontam para acumulados entre 100 mm e 200 mm em partes do estado, com atenção para áreas isoladas. Os maiores volumes são esperados entre domingo (15) e quarta-feira (18). Há chances de alagamentos e elevação do nível dos rios.

Na segunda-feira (16), novas áreas de instabilidade atingem todos os três estados da região Sul, com destaque para o território gaúcho. As chuvas devem seguir ao longo da semana, o que eleva o risco de transtornos.

Centro-Oeste

O estado do Mato Grosso do Sul também será atingido pela instabilidade associada à frente fria no sábado (14), com previsão de chuvas intensas e tempestades isoladas.

Já em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, o tempo continua seco e com temperaturas mais elevadas à tarde.

Nordeste

O tempo também vira no litoral nordestino durante o fim de semana. A chegada de uma frente fria à costa da Bahia, Sergipe e Alagoas deve intensificar as chuvas. O maior alerta vai para Sergipe, onde os volumes podem chegar a 100 mm até segunda - mais da metade da média do mês.

Junho já costuma ser chuvoso na região, e essa é a primeira frente fria do mês a avançar até o Nordeste. Entre os dias 13 e 15, os maiores acumulados são esperados entre o litoral norte da Bahia e Alagoas, com destaque para Aracaju e região, onde pode chover até 120 mm em apenas três dias.







Norte

O clima será parecido com o dos últimos dias: tempo abafado e chuvas frequentes no Amazonas, Acre, Rondônia e no norte do Pará. A tendência é de pancadas irregulares, típicas da região, sem grandes volumes acumulados para a maioria dos municípios.